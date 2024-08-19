İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Karşıyaka Yamanlar bölgesinde çıkan yangınların ardından Zübeyde Hanım Mahallesi'ndeki Mutluluk Ormanı’nda incelemelerde bulundu. Yangın sonucu zarar gören 98 bin metrekarelik orman alanında, ağaçların kurtarılması ve iyileştirilmesi için yapılacak çalışmalar değerlendirildi. Tugay, uzmanlarla birlikte ağaçların yaşatılması için hangi tedavi yöntemlerinin uygulanacağı konusunda bilgi aldı.

Ağaçların iyileştirilmesi için planlanan çalışmalar

İzmir Planlama Ajansı (İZPA) Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu ve İZPA Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serdar Gökhan Şenol ile yapılan toplantıda, ağır yanık kısımlar budanacak ve ağaçlar için köklendirme ve destek çalışmaları yapılacak. Ağaçların stres modundan çıkması için su ve besleme uygulanacak, ardından budama ve diğer iyileştirme yöntemleri belirlenecek.

Kent Ormanı’ndaki yangın hasarı

Başkan Tugay, 2021 yılında Karşıyaka Belediyesi tarafından oluşturulan 252 bin 600 metrekarelik Kent Ormanı’nı da inceledi. Yangından etkilenen bu ormanda iğde, kara ve mavi servi, dişbudak, kızılçam gibi ağaçların büyük kısmının yandığı görüldü. Bölgeye dair raporlar hazırlandıktan sonra iyileştirme çalışmaları başlatılacak. İzmir Planlama Ajansı Bilim Kurulu desteğiyle ağaç bakımı ve hasar tespiti yapılacak.

Doğançay Mahallesi’ndeki üretici ziyaretleri

Başkan Tugay, Bayraklı Doğançay Mahallesi’nde yangından etkilenen üreticilerle bir araya geldi. Evi yanan Selahattin Öztürk ve yangında 40 kovan arısını kaybeden arıcı İbrahim Güneş’i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Mağduriyetlerin giderilmesi için belediye bürokratlarına gerekli talimatları veren Tugay, mahalledeki kahvehanede vatandaşlarla sorunları dinleyip, çözüm için gerekli adımları atacaklarını belirtti.