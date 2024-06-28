Hayatım boyunca hiç hazır para yemedim.

Aklım ermeye başladığından beri çalışıyorum.

Az kazandım, çok kazandım ama hep çalıştım.

Demem şu ki, şimdi yazdıklarımı okuyunca kimse beni emek düşmanı ilan etmesin.

Gönlüm tabi ki, memur, işçi ayırt etmeden tüm çalışanların insan gibi yaşayacakları, geçim sıkıntısı nedir bilmeyecekleri bir ücret almasından yana.

Bu her zaman mümkün olmuyor biliyorum.

Olmadığı zaman da hak aramak tabi ki en doğal hak.

Büyükşehir’de memurlar uzun süredir eylem yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan memurlar Sosyal Denge Sözleşmesi gereği hakları olan yemek ve yol ücreti ile 12 bin lirayı bulan tazminatın 22 bin lira olarak ödenmesini istiyorlar.

Sorun bu.

İşin ilginç yanı, kimse bu isteğe karşı değil.

İsteği olmaz kılan yasa…

Ortada bir ylasa var memurun bu isteğini imkansız kılıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı’nın memurun istediğini vermesi için yasayı çiğnemesi gerekiyor.

Dün açıklama yaptı Başkan Tugay.

“Yasaların ve dolayısıyla Belediye Meclisinin tarafıma vermediği ve veremeyeceği bir yetkiyi kullanamayacağım açıktır. Nasıl ki ben hiç birinizden yasalara aykırı bir işlem yapmanızı istemeyeceksem, Yasaların ve dolayısıyla Belediye Meclisinin tarafıma vermediği ve veremeyeceği bir yetkiyi kullanamayacağım açıktır. Nasıl ki ben hiç birinizden yasalara aykırı bir işlem yapmanızı istemeyeceksem, sendikaların da benden yasal olarak yapamayacağım bir talepte bulunmaması gerekir.

sendikaların da benden yasal olarak yapamayacağım bir talepte bulunmaması gerekir.”

Herkes anladı ama anlamayan varsa kısa ve öz yazayım:

Başkan diyor ki, ben kimseden yasal olmayan bir şey istemem, kimse de benden yasal olmayan bir şey istemesin.

Sonuna kadar haklı başkan.

Şimdi birileri çıkıp, “Senden önceki başkan verdi sen neden vermiyorsun” diyebilir.

Eğer yasal olmayan bir şeyi, “İleride af çıkabilir..” düşüncesiyle verirse sadece kendisi değil, Belediyenin Daire Başkanları, harcama yetkilisi sıfatıyla, Şube Müdürleri (veya diğer görevliler) ise gerçekleştirme görevlisi sıfatıyla imza koydukları harcamalar nedeniyle oluşan kamu zararının tamamından sorumlu oluyorlar. Bu rakam yaklaşık 400 milyon lira.

Ama sendika tutturmuş, “Öde” diyor.

Ödeyemez görmüyor musun.

Öderse yasaları çiğnemiş olur.

Başkan, “vermem” demiyor ki..”

“Yasaların izin verdiği en üst sınırı vereceğim” diyor.

Beğenmiyorsun ama yasa böyle.

Yani bu konuda Başkan’ın ile kolu bağlı.



GÜNÜN SORUSU

Yasaya uyanlar ne zamandan beri protesto ediliyor!

