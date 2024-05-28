İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, tiyatroya ve sanatçılara verdiği desteklerden dolayı Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri'nde "Sanata Destek Veren Yerel Yönetici Ödülü"ne layık görüldü.

Sahne Tozu Tiyatrosu tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri Töreni, Haldun Dormen Sahnesi'nde gerçekleşti. Törende, İzmir'de tiyatro sanatına katkıda bulunan birçok isim ödül aldı.

Başkan Tugay'a ödülünü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı takdim etti

Başkan Tugay, ödülünü tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın elinden aldı. Tugay, yaptığı konuşmada ödülün kendisine İzmir halkının önümüzdeki 5 yıl boyunca tiyatro açısından neler beklediğini gösteren bir motivasyon ödülü olduğunu söyledi.

"Bu ödül, İzmir halkının önümüzdeki 5 yıl boyunca tiyatro açısından benden neler beklediğini gösteren bir motivasyon ödülü oldu. Bunun farkında olarak bu törene geldim, görevimin farkındayım. Ben bir tiyatroseverim. Zaman buldukça tiyatroya gitmeyi çok seviyorum. Tiyatro çok özel bir sanat dalı. Biz insanlar, sahnede kendimizi canlı olarak izliyoruz. Kendimizin iyi ve kötü yönlerini görüyoruz. Bence en güzel yanımız sevebilmemiz, en kötü yanımız da hırsımız. Hırsımıza engel olduğumuz, sevgilerimizi çoğalttığımız ve aslında çok fazla paraya ihtiyaç duymadan mutlu olabildiğimiz bu şehirde, sanata doyduğumuz bir 5 yıl diliyorum."

Tugay: "İzmir'de sanata doyduğumuz bir 5 yıl diliyorum"

Tugay, konuşmasında ayrıca İzmir'in her zaman sanatın merkezi olduğunu ve bundan sonra da bu geleneği sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

"İzmir, imparatorluğun en bereketli vilayetlerinin birincisiydi. Tiyatro ve operetin kamuya açıldığı ilk merkezdir. İzmir, basın hayatımızda da çok önemli. Sadece Türk basını için değil, Bulgar basının bile ilk numunesi burada çıkmıştır. Her zaman için bu halk, bir Akdeniz liman şehrinin halkıdır. Dünyaya ve yeniliklere açıktır ama maalesef sanatın kurumsallaşması konusunda kesinti dönemleri olmuştur. Bu belki de iktisadi vaziyetle ilgilidir. Artık durum değişiyor. İzmir'in operası var, orkestrası var, hatta mandolin orkestrası var. Bütün bunlarda belediyelerin payını unutamayız. Karşıyaka Belediyesi'ndeki hizmetleri dolayısıyla öne çıkan ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olan Cemil Tugay'a, ödülü takdim etmekten onur duyuyorum."

"İzmir her zaman sanatın merkezi olmuştur"

Prof. Dr. İlber Ortaylı da yaptığı konuşmada İzmir'in her zaman sanatın merkezi olduğunu ve bundan sonra da bu geleneği sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

"İzmir, imparatorluğun en bereketli vilayetlerinin birincisiydi. Tiyatro ve operetin kamuya açıldığı ilk merkezdir. İzmir, basın hayatımızda da çok önemli. Sadece Türk basını için değil, Bulgar basının bile ilk numunesi burada çıkmıştır. Her zaman için bu halk, bir Akdeniz liman şehrinin halkıdır. Dünyaya ve yeniliklere açıktır ama maalesef sanatın kurumsallaşması konusunda kesinti dönemleri olmuştur. Bu belki de iktisadi vaziyetle ilgilidir. Artık durum değişiyor. İzmir'in operası var, orkestrası var, hatta mandolin orkestrası var. Bütün bunlarda belediyelerin payını unutamayız. Karşıyaka Belediyesi'ndeki hizmetleri dolayısıyla öne çıkan ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olan Cemil Tugay'a, ödülü takdim etmekten onur duyuyorum."