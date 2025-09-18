Sporu İzmir’in her köşesine yaymak için çalıştıklarını belirten Tugay, yetenekli ve çalışkan çocukları keşfetmenin önemine vurgu yaptı. Tugay, “O çocuklar bir gü olimpiyat madalyasını, dünya kupasını ülkemize getirebilir. Siz bu çocukları bulduğunuzda bize bildirin, onlara birlikte destek olalım” dedi.

Tarihî Havagazı Fabrikası’nda buluştular

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Tarihî Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’nde düzenlenen buluşmaya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın yanı sıra, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, Spor Kulübü ve Gençlik Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Berkhan Alptekin, Spor Çalışmaları Şube Müdürü Gürcan Temizel ve Spor Tesisleri Bakım Onarım Şube Müdürü Veli Konca da katıldı.

Amatör spor kulüplerinin başkan ve temsilcileriyle bir araya gelen Başkan Tugay, 2025-2026 sezonu öncesi kulüplere başarılar diledi. Kulüp başkanları, Tugay’a milli takım forması ve atkısı hediye ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti.

“Spor yalnızca fiziksel bir aktivite değil”

Başkan Tugay, sporun bireyler ve toplum için taşıdığı öneme dikkat çekerek şunları söyledi:

“Spora büyük önem veriyoruz. Çünkü spor yalnızca fiziksel bir aktivite değil; çocuklarımızın sağlıklı, disiplinli ve özgüvenli bireyler olarak yetişmesini sağlar, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutar. Geleceğin şampiyonlarının yolu amatör spor kulüplerinden geçiyor. Sizler mahallelerde, okul bahçelerinde o çocukları keşfeden ve hayallerine ortak olan kişilersiniz. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak biz de bu hayalleri büyütmek ve desteklemek istiyoruz.”

Kadın ve engelli sporculara özel destek

İzmir’de 65 farklı branşta toplam bin 600 amatör spor kulübü bulunduğunu belirten Tugay, 2024 yılında 300 kulübe destek sağlandığını hatırlattı. Bu kapsamda ilk kez 14 kadın futbol kulübü ile engelli sporculara yönelik 19 kulübe de destek verildiğini söyledi.

Başkan Tugay, 2025 yılında desteği daha da artıracaklarını açıklayarak, “Toplumun yarısını oluşturan kadınlarımızın spor yapma imkanlarını genişletmek önceliğimiz. Ayrıca toplumumuzda her 10 kişiden birinin engelli olduğunu düşünürsek, sporun herkes için ulaşılabilir olmasını sağlamak zorundayız. Hedefimiz, İzmir’de sporu daha kapsayıcı bir hale getirmek” dedi.

Uzundere tesisinde sona doğru

Tesisleşme çalışmalarına da değinen Tugay, Karabağlar Uzundere’de yapımı süren spor tesisinin Kasım ayında tamamlanacağını müjdeledi. Tesisten amatör spor kulüplerinin de yararlanacağını belirten Tugay, “Sadece kendi tesislerimizi değil, ilçe belediyelerine ait sahaları da yenileyip onarıyoruz. Futbolun yanı sıra voleybol, basketbol ve hentbol gibi olimpik branşlarda faaliyet gösteren kulüplerimizin ihtiyaçlarını da karşılamak için çalışıyoruz” diye konuştu.

“Birlikte büyük başarı hikâyeleri yazacağız”

Türkiye’nin son yıllarda spor alanında elde ettiği uluslararası başarıları hatırlatan Tugay, İzmirli sporcuların da bu başarılarda önemli pay sahibi olduğunu söyledi. Ferhat Arıcan, Taha Akgül, Buse Tosun Çavuşoğlu, Duygu Çete ve İzzettin Kanat gibi isimleri örnek gösteren Tugay, şöyle devam etti:

“Bu sporcularımız İzmir’in çocukları. Onların başarıları bizlere büyük onur yaşatıyor. Belki de şu an mahallelerinde futbol oynayan, okul bahçesinde antrenman yapan çocuklarımız geleceğin şampiyonları. Sizler bu çocukları fark ettiğinizde bize bildirin. Onlara el birliğiyle destek olalım. İnşallah bir gün hep birlikte gururla anlatacağımız büyük başarı hikâyelerinin parçası olacağız.”

Başkan Tugay, amatör spor kulüplerinin kent sporunun gelişmesindeki rolünün büyük olduğunu vurgulayarak, İzmir’in sporda Türkiye’nin öncü şehirlerinden biri olacağını söyledi.