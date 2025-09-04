İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kentin ev sahipliğinde düzenlenen B40 Yerel Ekonomik ve Kültürel İş Birliği Zirvesinin açılış konuşmasını İngilizce yaparak uluslararası misafirlere seslendi.

“Beyin Dolaşımı, Dijital Göçebeler ve Kentsel İnovasyonun Geleceği” başlığıyla gerçekleşen zirve, kentlerin ekonomik, kültürel ve teknolojik dönüşüm süreçlerinde iş birliği imkanlarını masaya yatırdı.

Yurt Dışından Yoğun Katılım

İzmir’de düzenlenen zirveye, Türkiye’den ve yurt dışından çok sayıda üst düzey isim katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale, İzmir’in ilçe belediye başkanları ve yabancı ülkelerden diplomatlar etkinlikte yer aldı.

Tugay: “İzmir, Yenilikçi Kent Vizyonunu Güçlendirecek”

Başkan Cemil Tugay, konuşmasında İzmir’in uluslararası arenadaki rolünü güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek şunları söyledi:

“Dijital göçebelerin ve beyin dolaşımının hızla arttığı bir dünyada, kentlerin inovasyon odaklı politikalar üretmesi büyük önem taşıyor. İzmir, hem kültürel çeşitliliği hem de güçlü altyapısıyla bu dönüşümün merkezlerinden biri olmaya aday. B40 platformu, yerel yönetimler arasında ortak bir vizyon geliştirmek için değerli bir fırsat sunuyor.”

Gündemde Dijital Dönüşüm ve Kültürel İş Birliği

Zirvede, dijital göçebe ekonomisinin şehirler üzerindeki etkileri, uluslararası beyin göçünün yönetişim süreçlerine katkıları ve kentsel inovasyon stratejileri ele alındı.

Ayrıca, yerel yönetimler arasındaki kültürel ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için ortak projeler üzerinde fikir alışverişi yapıldı.

İzmir’in Küresel Vizyonuna Katkı

B40 Zirvesi’nin, İzmir’in uluslararası iş birliği ağını genişletmesi açısından stratejik bir önem taşıdığını vurgulayan Başkan Tugay, etkinliğin her yıl daha da büyüyerek kentlerin ortak sorunlarına çözüm üreten bir platform haline geleceğini ifade etti.

Zirve, panel ve atölye çalışmalarıyla üç gün boyunca devam edecek.