Restorasyonu tamamlanan ve çalışmaları devam eden tescilli yapılarda yürütülen çalışmaları değerlendiren Başkan Tugay, hem kentin belleğini korumak hem de bu yapıların topluma kazandırılmasını sağlamak için yol haritası belirledi.

Basmane Hatuniye Meydanı’ndan başlayan inceleme gezisine İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin üst düzey yöneticileri ile Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret AŞ (TARKEM) temsilcileri eşlik etti.

Tevfik Paşa Konağı yeniden hayat bulacak

Başkan Tugay’ın ilk durağı, Basmane’nin en büyük yapılarından biri olan ve 19. yüzyılda inşa edilen Tevfik Paşa Konağı oldu. Daha sonra otel olarak kullanılan konak ve çevresindeki tescilli yapılar, belediye tarafından sürdürülen restorasyon çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırılıyor. Tugay, 3 katlı tarihi yapının yanı sıra müştemilat binaları ve kıraathane gibi alanları da kapsayan proje hakkında bilgi alarak kente kazandırılacak işlevleri için değerlendirmelerde bulundu.

Ay Yıldızlı Konak özgün kimliğine kavuştu

Tevfik Paşa Konağı’nın ardından Ay Yıldızlı Konak’ı gezen Tugay, restorasyon çalışmalarıyla yapının özgün dokusuna yeniden kavuştuğunu söyledi. Binanın ahşap doğramaları, zeminleri ve ay yıldız motifli süslemeleri titizlikle korunarak yenilendi. Tugay, konak için düşünülen kullanım alanları konusunda da ekibiyle fikir alışverişinde bulundu.

Kemeraltı’nda saha turu

Basmane’nin ardından Kemeraltı bölgesine geçen Başkan Tugay, Yemişçizade (Alanyalı) Konağı’nda kurulan 100. Yıl Anı Evi’ni ziyaret etti. Ardından Arap Fırını Sokağı’ndaki tamamlanan ve devam eden atölye restorasyonlarını inceleyen Tugay, alanların mevcut kullanım planlaması üzerine görüşmeler yaptı. Saha turu sırasında esnafla da bir araya gelen Tugay, bölge halkının görüşlerini dinledi.

Başkan Tugay, tarihi yapıların korunarak kent kültürüne kazandırılmasının İzmir için büyük bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak, çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirtti.