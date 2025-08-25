İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Gazeteci Enver Aysever’in YouTube programında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Tugay, kooperatif davası kapsamında tutuklanan İzmir Büyükşehir Belediyesi önceki dönem başkanı Tunç Soyer’i ziyaret etmek istediğini, ancak Soyer’in eşi Neptün Soyer’in kendisi hakkında sert söylemlerinin buna engel oluşturduğunu ifade etti.

“Neptün Hanım çok sert söylemlerde bulunuyor”

Tunç Soyer ile kişisel bir husumet içinde gösterilmekten rahatsız olduğunu dile getiren Tugay, “Tunç Bey’in kızlarıyla hiçbir problemim yok. Ancak eşiyle ilgili çok sert ve olumsuz söylemler duyuyorum. Bu yüzden bir temas kuramıyorum. Tunç Bey’in yaptığı çok iyi işler var, ben de bunlara minnet duyuyorum. Ama mesele şu; ‘Tunç Bey masum bir melek, ben de şeytanın tekiyim’ gibi bir tablo yaratılıyor. Böyle bir şey asla söz konusu olamaz. Belediye başkanlığı kişisel hesaplarla yürütülmez” dedi.

“Özgür Özel’le görüş ayrılığımızı çoktan aştık”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile arasında kriz olduğu yönündeki iddialara da açıklık getiren Tugay, “Genel sekreterlik atamasında farklı düşündük, bu çok doğal. Ancak biz o konuyu çoktan kapattık. Benim genel başkanıma karşı kötü bir niyetim olamaz. Zaman zaman anlaşmazlıklarımız olur ama bu, aramızda bir soğukluk olduğu anlamına gelmez. Genel Başkanımız, sendika süreci dahil en zor anlarımda yanımda oldu” ifadelerini kullandı.

“AK Parti’ye geçmem, istifa ederim ama partimi değiştirmem”

Tugay, kamuoyunda gündeme gelen “AK Parti’ye geçeceği” iddialarını kesin bir dille yalanladı:

“Milyonda bir ihtimal bile yok. Böyle bir teklif de almadım. CHP’nin adayı olarak seçilen bir belediye başkanının, görev süresinde başka bir partiye geçmesini etik dışı buluyorum. Ben böyle bir şey yapmam. Eğer bir gün CHP’den ayrılmam gerekirse, belediye başkanlığından da istifa ederim. Çünkü halk beni CHP’li olarak seçti. Bu güvene ihanet edemem.”

Çerçioğlu yorumu: “Hayat boyu leke olur”

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun partiden ayrılmasına ilişkin de konuşan Tugay, “Kendisini çok yakından tanımıyorum. Ancak görüşme şansım olsaydı, ‘yapmayın’ derdim. Çünkü bu karar hayat boyu bir lekeye dönüşebilir. Hem kendisi, hem partimiz, hem de Aydın için üzüldüm” şeklinde konuştu.