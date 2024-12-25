Bursa Osmangazi Belediyesi ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği iş birliğiyle düzenlenen Kent ve İklim Paneli’nde konuşan Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, iklim kriziyle mücadelede daha hızlı adımlar atılması gerektiğini belirtti. Başkan Tugay, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’ni iklim değişikliğiyle mücadele adına etkin bir platform haline getirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

İklim krizine karşı hızlı adımlar atılmalı

İklim değişikliğinin hızla yaklaştığına dikkat çeken Dr. Tugay, 2030 yılına kadar dünya genelinde karbon nötr hedefinin tutturulabilmesi için 3,5 trilyon dolar harcanması gerektiğini ancak bu hedefin oldukça gerisinde kalındığını ifade etti. Ayrıca, sıcaklıkların 1,5 derecenin üzerine çıktığını ve bunun çevresel sorunlar, ekosistem değişiklikleri, tarımda rekolte kaybı gibi olumsuz etkilerle kendini gösterdiğini söyledi. Tugay, “Dünya büyük bir felakete doğru ilerliyor. Bu durumu eleştirerek değil, çözüm önerileri geliştirerek aşmalıyız. Birlik olarak 5. viteste hızlanmalıyız” dedi.

Türkiye'nin karbon emisyonu yüksek, enerji verimliliği artırılmalı

Başkan Tugay, Türkiye’nin enerji üretiminde hala kömür gibi karbon emisyonunu artıran kaynaklara yatırım yaptığını belirtti. Türkiye’nin yıllık karbon emisyonunun 558 milyon ton olduğunu ve bunun dünya karbon emisyonunun yüzde 1’ine denk geldiğini vurgulayan Tugay, karbon nötr hedefine ulaşılabilmesi için enerji tüketiminin verimli bir şekilde azaltılması gerektiğine dikkat çekti. Yenilenebilir enerji yatırımlarının da önemli olduğunu ancak doğru şekilde yapılması gerektiğini belirtti.

Su, gıda, enerji ve toprak: Kriz alanları

Tugay, iklim krizine karşı alınacak dört önemli tedbir başlığını sıraladı: su, gıda, enerji ve toprak. Bu dört alanda krizlerin çok yakın olduğunu belirten Tugay, su yönetimi planlarının yerel yönetimler ve havza bazında yapılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, gıda üretiminde düşüş ve su kaynaklarında yaşanan sıkıntıların giderek arttığını söyledi.

Enerji verimliliği öncelikli konu

Başkan Tugay, enerji verimliliği konusunda önemli adımlar atılmasının gerektiğini ifade ederek, “Enerji tüketimini azaltarak veya daha verimli kullanarak önemli bir fark yaratabiliriz” dedi. Yenilenebilir enerji alanında, rüzgar ve jeotermal gibi potansiyellerin doğru şekilde kullanılması gerektiğinin altını çizdi.

Bursa’nın geleceği için sağlıklı kent olmalı

Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ise Bursa’nın sağlıklı bir şehir olup olmadığını sorgulamanın önemine değindi. Aydın, su krizinin Bursa’da zirveye çıktığını ve bu konuda acil önlemler alınması gerektiğini belirtti. Ayrıca, müsilaj ve hava kirliliği sorunlarına da dikkat çekti.

İklim krizi ve sağlık paneli

Bursa Osmangazi Gösteri Merkezi'nde düzenlenen panelin moderatörlüğünü İzmir Planlama Ajansı Başkanı ve Sağlıklı Kentler Birliği Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu üstlendi. Panelde ayrıca Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı Bölgesel Direktörü Kira Fortune ve Eskişehir Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Ekoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Türe de sunumlar gerçekleştirdi.