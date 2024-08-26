İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Körfezi'ndeki balık ölümlerine dair düzenlenen bilgilendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Tugay, Körfez'deki kirliliğin uzun yıllara dayandığını ve çevreyi koruma konusunda herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini vurguladı.

Körfez kirliliği ve balık ölümleri

İzmir'de son dönemde yaşanan balık ölümleri ve kötü koku sorunlarına değinen Başkan Tugay, Körfez'deki çevre sorunlarının sebeplerini ve alınacak önlemleri detaylı bir şekilde açıkladı. Tugay, "Körfez'de bizi üzen toplu balık ölümleri ve kötü kokuya yol açan sebepleri araştırıyoruz. Bu çalışmaları İZSU ve Çevre Koruma Daire Başkanlığı ile birlikte yürütüyoruz" dedi. Körfezde yaşanan renk değişimlerinin ve balık ölümlerinin, iklim değişikliğiyle bağlantılı yeni bir alg türünün çoğalması sonucu ortaya çıktığını belirtti.

Körfez kirliliğinin tarihçesi ve nedenleri

Körfez kirliliğinin yeni bir sorun olmadığını ifade eden Tugay, "1965 yılından bu yana Körfez kirleniyor. Evsel, endüstriyel ve tarımsal atıklar yıllarca Körfez’e döküldü. Bu durumla yüzleşmemiz ve acilen çözüm üretmemiz gerekiyor" dedi. Tugay, Körfez'in kirlenmesine neden olan etmenler arasında dere yataklarından gelen evsel ve endüstriyel atıkların, liman faaliyetlerinin ve dış limanlardan gelen gemilerin etkilerinin de olduğunu belirtti.

Bakanlıklarla iş birliği çağrısı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2000 yılından bu yana Körfez’i bilimsel verilerle takip ettiğini ifade eden Tugay, "Körfez’de yaşanan sorunları çözmek için tüm bakanlıklarla iş birliği yapmaya hazırız. Körfez'de yaşanan çevre felaketi, siyasetin ötesinde bir konu. Bu nedenle, çevre sorunlarına kalıcı çözümler üretebilmek için siyasi kimliklerden sıyrılarak iş birliği yapmalıyız" şeklinde konuştu. Tugay, özellikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan iş birliği talep etti.

Oksijen seviyesini artırma ve yeni yatırımlar

Körfezdeki oksijen seviyesinin arttırılması için yapılan çalışmalara değinen Tugay, "Sudaki oksijen seviyesini arttırmak için suyu havalandırma çalışmalarına başladık ve ölü balıkları toplayarak olası kirliliklerin önüne geçmeye çalışıyoruz" dedi. Ayrıca, Körfez ve altyapı için yapılacak yatırımlar hakkında bilgi veren Tugay, "Önümüzdeki aylarda yağmur suyu ve kirli atık su ayrıştırma altyapı çalışmaları yapacağız. Bu yatırımlar için toplam 4 milyar 200 milyon liralık bir bütçe ayrıldı" ifadelerini kullandı.

"Körfez'de yüzmeyi vaat edemem"

İzmir Körfezi'nin temizlenmesi için tüm İzmirlilere sorumluluk düştüğünü belirten Tugay, "İzmir'i İzmir yapan değerlerimizden biri olan Körfez'i hep beraber kurtaracağız. Ancak bu şartlar altında Körfez'de yüzmeyi vaat edemem" dedi. Tugay, İzmir Körfezi'nin temizlenmesi ve çevreye olan duyarlılığın arttırılması için herkesin el birliği ile çalışması gerektiğini vurguladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak, Körfez kirliliğine karşı önemli projeler ve yatırımlar gerçekleştireceklerini belirten Tugay, “Körfez'deki kirliliği temizlemek ve gelecekte benzer çevre felaketlerini önlemek için bilimsel bir yaklaşım benimseyeceğiz. Körfez’e dair tüm verileri şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşacağız. Ayrıca, Körfez'de yaşayan canlıların korunması ve su kalitesinin iyileştirilmesi için çalışmalara devam edeceğiz” diye konuştu.