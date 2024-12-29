İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Kültürpark'ta düzenlenen Yeni Yıl Festivali'ni ziyaret ederek İzmirlilere 2025'teki projelerle dolu bir yıl müjdesi verdi. Başkan Tugay, 2024’ün İzmir için başlangıçlarla dolu bir yıl olduğunu belirterek, 2025'te yatırımlar ve projelerle İzmir’i daha da ileriye taşımayı hedeflediklerini açıkladı.

İzmirlilerle buluştular, yeni yıla coşkuyla girildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen Yeni Yıl Festivali, Kültürpark’ta renkli görüntülerle sona erdi. Başkan Tugay, eşi Öznur Tugay ile birlikte festival alanını ziyaret ederek İzmirlilerle sohbet etti. Başkan Tugay, alanda 7’den 70’e herkesle hatıra fotoğrafı çekerek, yeni yıl dileklerini paylaştı. İzmirliler, festivalin ilk kez düzenlenmesi nedeniyle memnuniyetlerini dile getirerek Başkan Tugay’a teşekkür etti.

"2025 İzmir için dönüm noktası olacak"

Başkan Tugay, festivale katılanlara hitaben yaptığı konuşmada, 2024’ün yeni başlangıçlar yılı olduğunu ve bu yıl yapılan planlamaların 2025’te gerçeğe dönüşeceğini belirtti. Başkan Tugay, “2025, İzmir için projelerimizi hayata geçireceğimiz ve yatırımlarımızı gerçekleştireceğimiz bir yıl olacak. Çocuklarımızdan gençlerimize, kadınlarımızdan yaşlılarımıza kadar tüm İzmir için çok önemli projeleri devreye alacağız,” dedi.

Yeni yıl, yeni adımlar: “Çok çalışacağız”

Başkan Tugay, yeni yıl mesajını şehrin dört bir yanında "Yeni Yılda Çok Çalışacağız" temalı afişlerle duyurdu. Afişlerde yer alan QR kodlarla Başkan Tugay’ın video mesajına da ulaşılabiliyor. Tugay, video mesajında İzmir’in geleceği için çok çalışacaklarını vurgulayarak, yeni yılın tüm İzmirlilere mutluluk, sağlık ve başarı getirmesini diledi.