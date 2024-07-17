İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Foça'da gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında gelecek dönemin stratejik planlarını açıkladı. İlçe belediyeleri ile uyumlu çalışmanın altını çizen Tugay, İzmir'in daha iyi bir noktaya taşınacağını vurguladı.

Foça’da geleceğe yönelik stratejiler belirlendi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ilçelerin sorunlarını yerinde tespit edip çözüm yolları üretmek amacıyla düzenlediği koordinasyon toplantılarına devam ediyor. Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Başkan Tugay'ın yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, genel sekreter yardımcıları Çağatay Güç ve Zeki Yıldırım, ESHOT Genel Müdürü Turgay Bozoğlu, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, daire başkanları ve Foça Belediyesi yetkilileri katıldı.

"İlçe belediyeleri ile uyum içinde çalışılmalı"

Toplantının açılışında konuşan Başkan Tugay, ilçe belediyeleri ile uyum içinde çalışmanın önemine dikkat çekti. Tugay, “Temel belediyecilik hizmetlerinin titizlikle sürdürülmesini istiyorum. Sosyal hizmetler de çok önemli; işsiz, yoksul ve dezavantajlı vatandaşlarımızın farkında olmalıyız. Şehrimizde kimsenin aç kalmaması için aşevi hizmeti sunmalıyız, barınma sorunu yaşayanlar için de çözümler geliştirmeliyiz” dedi.

"Sağlıklı iletişim için sistem kurulmalı"

İlçe belediyeleri ile sağlıklı iletişim kurmak ve çalışmaların takibini sağlamak adına ortak veri tabanlı bir sistem geliştirilmesinin gerekliliğini vurgulayan Tugay, “Birbirimizi sürekli görmek, duymak ve haberdar olmak için böyle bir sistem kurmalıyız. İhtiyaç sahibi vatandaşları doğru belirlemek ve kaynakları adaletli dağıtmak için bu sistem şart” şeklinde konuştu.

Foça’nın turzim potansiyeli yükseliyor

Foça’nın İzmir’in turizm açısından önemli bir marka olduğunu belirten Tugay, “Turizm kenti olarak sahil düzenlemelerini bir an önce yapmalıyız. Yeni göreve başladık ve hızlıca altyapı, ulaşım ve üst ölçekli planlamalara odaklanmalıyız” dedi.

Tugay, “Önümüzdeki 5 yıl boyunca siz bizden bir adım önde olacaksınız, biz de sizin arkanızda olacağız. Ortak hedefler koyarak İzmir’i hak ettiği noktaya taşımalıyız. Biz size güveniyoruz, sizin de bize güvenmenizi bekliyoruz” diye ekledi.

Foça Belediyesi’nden Büyükşehir’e tam destek

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ise İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini belirterek, “Büyükşehir 30 ilçede her alanda var ancak çalışmaları yeteri kadar görünmüyor. İlçemizi daha ileri taşımak için çalışıyoruz ve umudumuz tam” dedi.