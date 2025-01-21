İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Bornova Pınarbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nı ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu. Su faturalarını düşürme çalışmalarına hız verdiklerini belirten Tugay, "İki yıl içerisinde büyükşehirler arasında en uygun fiyatlı su İzmir'de olacak" dedi. Başkan Tugay’ın açıklamaları, İzmirli vatandaşlar tarafından büyük bir heyecanla karşılandı.

Su tarifelerinde yeni dönem

Başkan Tugay, su faturalarına yansıyan ilk 4 metreküp için uygulanan indirimli tarifenin kademeli olarak 10 metreküpe kadar çıkarılacağını belirtti. Bu adımla hem vatandaşlara maddi destek sağlanacak hem de su tasarrufu teşvik edilecek. Tugay, “İki yıl içerisinde büyükşehirler arasında en uygun fiyatlı su İzmir'de olacak diye söz verdim. O tarihe kadar adım adım bunu yapacağız. Göreve geldiğimden beri suyun fiyatını kademe kademe aşağıda tutuyorum. Bir artış var ama bütün belediyelerde enflasyon oranında bir artış oluyor. Oransal olarak İZSU'nun su bedeli gittikçe aşağı doğru iniyor. En son Büyükşehir belediyeleri arasında beşinci sıraya indik. Bazı önlemlerle bunu biraz daha geliştireceğiz. Şu anda ilk 4 metreküpü uygun fiyatta veriyoruz. Bunu yakında 6, daha sonra 9 ardından belki 10 metreküpe kadar çıkaracağız. Bu baremlerde kullanılan su için düşük ücret ödeyecekler. Ama fazla harcamalar için yüksek fatura çıkacak. Burada amaç aynı zamanda su tasarrufu da sağlamak” diyerek tasarrufun önemine dikkat çekti. Fazla tüketim yapanlar için yüksek tarifelerin uygulanacağını vurguladı.

Katı atık bedeli sorununa çözüm aranıyor

Başkan Tugay, su faturalarında yer alan katı atık bedeliyle ilgili de şeffaf bir açıklama yaptı: "Katı atık bedeli, çöplerin toplanması ile ilgili devletin belirlediği bir türlü vergi kalemi. Onu ilçe belediyeleri belirliyor. Kanun gereği katı atık bedeli, su faturasına yansıtılıyor. Bizim tercihimiz değil. Bu kafa karışıklığı yaratıyor. İnsanlar su faturasında yüksek rakam görünce İZSU'yu suçluyorlar. Su faturası ile katı atık bedeli faturasını ayırmayı düşünüyoruz. Ben ilçe belediyelerinin belirlediği rakama müdahale edemem. Ama bu sonuçta bir hizmete dönüşüyor. Devlet, belediyelere 'Çöplerin toplanması ile ilgili yapacağın harcamayı buradan al' diyor. İnanın yapılan harcamanın yarısı bile alınmıyor."

İzmir'de kaçak yapılar uydudan izlenecek

Başkan Tugay, İzmir’in konut ihtiyacı ve kaçak yapılaşma sorununa değindi. Geliştirilen uydu sistemleriyle şehrin günlük olarak takip edileceğini ve kaçak yapılaşmayla hızlı bir şekilde mücadele edileceğini duyurdu. Bornova’daki yarış pisti arazisinin rekreasyon alanına dönüştürüleceğini müjdeleyen Tugay, “Yarış pisti alanı ile ilgili sizden gelen talep ve önerileri dinledim. Yurttaşlarımızın burasının pist olarak kullanılmasını istemediğini gördük. Arazi imar planlarında yeşil alan olarak görülüyor. Böyle bir alana da ihtiyacımız var. Bu tür alanların projelendirilmesi ile ilgili belediyemiz oldukça deneyim sahibi" dedi.

Belediyeler arasında adalet çağrısı

Başkan Tugay, İzmir'in ödediği vergilerden yeterince pay alamadığını dile getirerek, “Devlet yeterli parayı vermiyor. Mecburen ince ince birçok şeyin hesabını yaparak belediyenin ayakta kalmasını sağlıyoruz. Ardından da hizmet üretiyoruz. Çok büyük oranda vergi veriyoruz. İstiyoruz ki bunun karşılığında mümkünse belediyelere destek olsunlar. Hakkımız olanı istiyoruz. Bu İzmirlinin verdiği para. Hiç olmazsa siz getirip bir şey yapın. Ne bize para veriyorlar, ne de bu kente hizmet getiriyorlar. Sizin verdiğiniz vergiler, başka şehirlere gidiyor. Söylediğimiz zaman 'İzmir güzel yer', ‘İzmir gelişmiş yer’, ‘gelişmemiş yerlere daha fazla yatırım yapacağız’ diyorlar. Sonra da 'İzmir gelişmedi' diyorlar. İzmir'in gelişmesi için bir yardımınız olmuyor ki. Ne işin ucundan tutuyorsunuz, ne de bize kaynak sağlıyorsunuz. Su faturasındaki katı atık bedelinin hizmet amaçlı alındığını unutmayın. Keşke ona hiç ihtiyacımız kalmasa. Devlet bize ihtiyacımız olan imkanı sağlasa. Keşke İzmirlinin ödediği vergiden hak ettiği payı ayırsa da bu durumu yaşamasak” dedi.

“Birlikte başaracağız”

Başkan Tugay, son olarak vatandaşlara güven mesajı verdi: "Aramızda güçlü bir dayanışma ve iş birliği var. Biz halkımıza güveniyoruz. Devletimize güveniyoruz. Allah'a güveniyoruz. Öyle ya da böyle bu sıkıntılı günler geçecek. Sizden biraz sabır, anlayış, destek bekliyoruz. Bize hizmet etme sorumluluğu verildi. Kendimizi halkımıza, devletimize, ülkemize karşı sorumlu hissediyoruz. Bu çerçevede çalışıyoruz. Çalışacağız. Biz de çalma çırpma, hile, hurda yok. Bütün derdimiz işimiz. Onuru ile yaşayan insanlarız. Böyle geldik, böyle gideceğiz. İstiyoruz ki adaletsizliklere maruz kaldığımız zaman halkımız bizi doğru anlasın. Elimizdeki kıt kaynakları ne kadar büyük özveri ile kullandığımızı yurttaşlarımızın bilmesini istiyorum. Biz de onların yüzüne, gözüne baktığımız zaman onların desteklerini hissedelim. O manevi desteğe çok ihtiyacımız var."