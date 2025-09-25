Cemil Tugay, mahkeme dosyasına sunulan “kamu zararı yoktur” belgesinin İzBB’nin resmi görüşü olmadığını vurguladı.

“O belge İzBB’nin kanaati değil, nihai karar değil”

Tugay, kamuoyuna yansıyan belgeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Mahkeme dosyasına bir belge sunuldu. O belgede İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin görüşü kamu zararı yoktur şeklinde yansıtıldı. Bu yalnızca bir birimden alınan yazıdır. Hukuk birimi, savcılığın yazısı üzerine görüş soruyor. Bu nihai kanaat değildir. Hukuka uygun olmayan şekilde elde edilmiş, bizim onayımız olmadan dava dosyasına konulmuştur. Bu belge İzBB’nin resmi kanaati değildir.”

Başkan Tugay, bu tartışmalar üzerinden kendisine yöneltilen suçlamalara da tepki göstererek, “Mesnetsiz iftiralarla itham edilmeyi kabul etmiyorum. Biz sorunları çözmeye çalışıyoruz. Eğer o dönemde ihale edip inşaatları başlatmasaydık işler tamamen duracaktı. Kimseyi engellemedik, ama projeler yüzde 1-2 seviyesindeydi. Biz sebep olmadığımız hataları düzeltmeye çalışıyoruz. Kimse beni haksız yere suçlayamaz” dedi.

İzmir’in en önemli gündemlerinden biri olan çöp meselesine de değinen Tugay, Harmandalı Katı Atık Tesisi’nin mahkeme kararıyla kapatıldığını, ancak Çevre Bakanlığı’ndan alınan geçici izinle 31 Ekim’e kadar kullanılacağını söyledi. “Çaressizlikten dolayı geçici süreyle kullanmak zorundayız” diyen Tugay, 11 yeni bertaraf tesisi için etüt çalışmalarının tamamlandığını ancak alanların belediyeye ait olmadığını, tahsis için Bakanlık onayına ihtiyaç duyduklarını aktardı.

Evsel atıkların yüzde 40’ının geri dönüştürülebilir olduğunu vurgulayan Tugay, ayrı toplama sistemine geçileceğini ve “Avrupa’nın en başarılı şehirlerinden biri” olmayı hedeflediklerini söyledi.

İlçe belediyelerindeki çöp birikmesi

Karşıyaka ve Buca’da yaşanan çöp birikmelerinin ise İzBB’den değil, ilçe belediyelerinin çalışanlarıyla yaşadığı sıkıntılardan kaynaklandığını kaydeden Tugay, “Büyükşehir’in yasal olarak ilçe çöplerini toplama yetkisi yok. Ancak destek araç ve personel göndererek süreci çözüyoruz” dedi.

Kentsel dönüşüm projeleri: “Biz husumetten değil zorunluluktan devrettik”

Kooperatiflere devredilen kentsel dönüşüm projelerinde ciddi sorunlar yaşandığını dile getiren Tugay, örnekler vererek projelerin ilerleme oranlarını paylaştı:

• Örnekköy 3. Etap: %22 (bitmesi gerekiyordu)

• Örnekköy 4. Etap: %35

• Uzundere 3. Etap: %5,3

• Uzundere 4. Etap: %0

• Gaziemir: %9,5

Sayıştay ve İçişleri Bakanlığı’nın uyarıları nedeniyle projeleri müteahhitlere devrettiklerini açıklayan Tugay, “Bu kararı husumetten almadık; uyarılara uymasaydık ben de cezaevinde olurdum” dedi.

Eski başkan Tunç Soyer ve belediye yöneticilerinin tutuklu yargılanmasına da değinen Tugay, “Biz hiçbir savcılığa kooperatiflerle ilgili şikâyet yapmadık. Tutuksuz yargılama yapılması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Çöp meselesinin siyasallaştırılmasına karşı çıkan Tugay, “Kapalı kapılar ardında kimseyle pazarlık yapmıyoruz. İzmir’in hayati sorunları siyasete kurban edilmesin. Bizim kimseye ahlaksızca bir talebimiz olmadı. Çözümler için gerekirse destek isteyeceğiz ve katkı verenlere teşekkür edeceğiz” dedi.

Ayrıca AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve Genel Sekreter Eyüp Kadir İnan’a sürece katkıları için teşekkür eden Tugay, “Çöp konusu asla siyasete malzeme edilmemeli; bu bir çevre ve sağlık meselesidir” diye konuştu.