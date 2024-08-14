İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, bozkurt işareti yapan Merih Demiral'ın komisyona gönderilen heykelinin dikilmesine yönelik sitem ederek "Bir tepki de gösterebiliriz. Ama heykel dikmek nedir? Onu anlamadım? Çok fazla heykel dikiyoruz diye rahatsız oluyorsunuz ve bugün de bozkurt heykelini niye dikelim?" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi (İzBB) Ağustos Ayı Meclis Toplantısı ikinci birleşimi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın başkanlığında başladı. Başkan Tugay, meclisi açmasının ardından komisyona gönderilen 'Bozkurt işareti yapan milli futbolcu Merih Demiral'ın heykelinin dikilmesine ilişkin söz alan MHP'li Bahadır Altınkeser'e de sitem etti.

'Ses vermek istedik'

MHP Grup Başkanvekili Bahadır Altınkeser, "Çok fazla konuşmak istemiyorum. İki gün önce verdiğimiz bir önergeydi ve bunu aylardır konuştuk. Bu önergeyi vereceğmizi de biliyordunuz ilk defa vermişiz gibi bakıp tepkinizle karşılaştık. Bu önergeyi verirken de bu siyasi bir simge değildir. Tüm Türklüğü kapsayan bir simgedir. Avrupa'da ise bunun ilgili ırkçılık yaptığına ilişkin ceza verdi. Bu konuda tepki de gösterdik, İzmir'de sahip çıkılmasına ilişkin ses vermek istedik. Bununla ilgili geçen ay CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bu konuda heykelinin dikileceğine değindi. Ankara'da MHP'nin ise bu konuda karar verilmesi tartışılmadı ama İzmir'de bu heykeli İzmir'de yapabiliriz dedik" dedi.

MHP'li Altınkeser, konuşmasını şöyle sürdürdü:

CHP eski Genel Başkanınız da adalet yürüyüşünde bozkurt işareti yaptığı fotoğrafları da vardır. Bunların hepsini yaşadık. Demek ki CHP'de bozkurt işareti yapabiliriz. Bütün gün size de yapmak nasip olur inşallah. Siyasi simge olarak demiyorsanız biz 1980'li yıllarda rahmetli Alparslan Türkeş'in de Azerbaycan'da kullandı" demesinin ardından Başkan Tugay, "AK partili arkadaşlar partililerinin Rabia sembolü olarak o işareti mi kullanıyor" diye sordu. AKP'nin ve MHP'nin gurubuna seslendi.

'Komisyona mesaj atmadım'

Başkan Tugay, "AK Parti'nin sembol hareketi dört parmaktı. Rabia işaretidir. Ben, seçim kampanyalarında hiçbir AK Partilinin bozkurt işareti yaptığını görmedim. Türklerin tarihinde bozkurt efsanesinin olduğu ve simgesi olduğu Türkler tarihinde olduğunu biliyoruz. Burda bir partimize mal olmuş siyasi bir parmak hareketi var ve bu işareti yapan futbolcumuz da siyasi tercihle bunu yapma gereği duydu. Bizler de futbolcuya cezaya karşı rahatsız olduk. Bir tepki de gösterebiliriz. Ama heykel dikmek nedir? Onu anlamadım? Çok fazla heykel dikiyoruz diye rahatsız oluyorsunuz ve bugün de bozkurt heykelini niye dikelim? Heykel dikmek şu anda yapmamız gereken bir şey mi? Böylesi bir seçeneğimiz mi var? Kendi partinizin hakkı olabilir, ama biz neden böyle bir şey isteyelim? CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili değil mi? Ne yapmaya çalışıyoruz? Bu heykeli dikmekten bahsediyorsunuz, biz heykel dikmeye karşıyız. Bizim bu işarete bir hakaretimiz yok ve alınan cezaya tepkisiz de değiliz. Çok yanlış bir cezadır futbolcumuza karşı verilmesi. Biz izmir'de borkut işareti yapan bir İzmirli futbolcu değil ki? Dünden beri PKK'li olmadığımız mı kalmadı, saçma sapan iftiralara mı maruz kalmadık? Genel başkanınız bizlere utanç dolu hakaretler de etti. CHP'lilere hiç kimsenin hakaret etme hakkı yoktur ve hepsini iade ediyoruz" demesinin ardından Başkan Cemil Tugay'ın komisyona mesaj gönderdiğine yönelik iddialara şunları söyledi: "Ben kendi görüşümüzü sosyal medyada dile getiremez miyim? Komisyona da mesaj atmadım. Bu heykel konusunda da komisyona da hiçbir şekilde mesaj göndermedim, aramadım."