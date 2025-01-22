İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, doğuştan sol kolu olmayan ve paralimpik yüzmede 10 madalyaya ulaşan 10 yaşındaki Miray Korkmaz ile bir araya geldi. Menemen’de yaşayan başarılı sporcu, annesi ve antrenörü ile yaptığı ziyarette dünya şampiyonu olma hedefini paylaştı. Başkan Tugay, Miray’ın bu azim dolu hikâyesine destek sözü vererek, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’ne katılması için teklifte bulundu.

“Miray İzmir’in gururu olacak”

Başkan Tugay, Miray’ın mücadelesinden gurur duyduklarını ifade ederek şunları söyledi: “Belediye olarak amacımız, sporun her dalında başarılı gençleri desteklemek. Miray, azmiyle hepimize ilham veriyor. Onun dünya şampiyonu olacağına inanıyorum. İhtiyacı olan her konuda tam destek vereceğiz.”

10 yıl, 10 madalya

Miray Korkmaz, henüz bebekken sağlık sorunlarıyla mücadele etmeye başladı. Kalp hastası olduğu için bypass ameliyatı geçiren Miray, sol akciğerinin çalışmadığı da tespit edilince yüzmeye yöneldi. 4 yaşında başlayan bu yolculukta Miray, üç Türkiye birinciliği, iki Türkiye ikinciliği ve bir Türkiye üçüncülüğü gibi derecelerle toplam 10 madalya kazandı. Hedefi ise dünya şampiyonu olmak.

"Miray özel bir çocuk"

Miray’ın antrenörü Mehmet Onur Erküçük, küçük sporcunun ferdi olarak çalıştığını ve düzenli antrenmanlar için desteğe ihtiyaç duyduğunu belirtti. Anne Nihal Korkmaz ise kızının geleceği için sağlanan desteklerden dolayı Başkan Tugay’a teşekkür ederek, “Miray, destek olunmayı fazlasıyla hak eden bir çocuk, özel biri. Biz çok mutlu olarak, gurur duyarak destek olacağız. İnşallah başarılarını göreceğiz” dedi.