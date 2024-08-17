İzmir’in Karşıyaka Yamanlar bölgesinde çıkan ve büyük kayıplara yol açan orman yangını, halen tamamen kontrol altına alınamadı. Ancak yangın gücünü büyük ölçüde yitirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlar, yangınla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, yangının en çok etkilediği bölgelerden biri olan Örnekköy'deki küçük sanayi sitesini ziyaret ederek, zarar gören esnafla bir araya geldi.

Sosyal medya platformu üzerinden açıklama yapan Başkan Tugay şu ifadeleri ekledi:

"Karşıyaka Yamanlar bölgesinde başlayan ve kentimize büyük acılar yaşatan orman yangını gücünü kaybetmiş olsa da ne yazık ki henüz tam anlamıyla kontrol altına alınmadı. İlgili kurumlar ve belediyemizin tüm birimleri ile sahada söndürme çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz. Şu anda yerleşim bölgelerini tedirgin edecek bir yangın yok. Örnekköy'de bulunan küçük sanayi sitesinde yangından etkilenen esnafımızla bir araya geldik. Ekmek tekneleri zarar gören esnafımızın her zaman yanındayız. Onları yalnız bırakmayacağız. Yangının en çok etkilediği yerlerden biri olan Sancaklı Köyü'nü ziyaret ettik. Yurttaşlarımızın kayıplarını en hızlı şekilde onarmak için elimizden geleni en kısa sürede yapacağız."