Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, günlerdir kızını nasıl torpil yapmadan Meclis’te işe aldırdığını anlatmaya çalışıyor.

Kim inanıyor peki.

Hiç kimse.

O da zaten sonunda itiraf etti:

“Sadece benim kızım değil her siyasi partinin kontenjanı var. 5 bin çalışan var Meclis’te, bir benim kızımı mı gördünüz?..” diye.

Haklı, bal tutan parmağını yalıyor.

Koskoca Cumhur İttifakı’nın ortağının kızı, senin benim çocuğum gibi iş mi arasın.

Olacak şey mi?

Tabii ki babası onu en uygun yere “torpilsiz” yerleştirir.

Yazımı kötü örnekle açtım, şimdi size İzmir’deki bunun tam tersi olayı anlatayım.

Otokent’in hemen bitişiğindeki 6. Sanayi Sitesi’ne gidin.

“Kral Oto nerede” diye sorun.

Bulduğunuzda orada eli, üstü başı yağ içinde babası Halil Çarka ile birlikte otomobilleri tamir ederek ekmeğini kazanmaya çalışan 1.90 boyunda Kenan İmirzalıoğlu’nu bile kıskandıracak yakışıklılıkta aslan gibi birini göreceksiniz.

Onu gördüğünüzde, burası kesin bir dizi setidir, dizi çekimi yapılıyordur sanacaksınız.

Hayır yanılıyorsunuz.

Adı Cevat bu delikanlının.

Sıkı durun, Cevat’ın teyzesi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’la evli.

Evet, yanlış duymadınız.

Öznur Hanım, Cevat’ın teyzesi.

Bu kadar yakınlar.

Çok da iyi görüşüyorlar.

Öznur Hanım, kardeşlerini sık sık arıyor, ziyaret ediyor.

Bilmeyenlere hatırlatayım mı?

Dr. Cemil Tugay 5 yıl Karşıyaka Belediye Başkanlığı yaptı, 5 aydır da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı.

Ne düşünürsünüz?

Destici kızını torpilsiz Meclis’e alıyor da Başkan Tugay, eşinin yeğenlerini Karşıyaka’da veya şimdi Büyükşehir’de çok uygun bir işe alamaz mı?

Tabii ki alabilir.

Cevat yüksek okul mezunu aynı anda. Öyle sıradan tamirci değil.

Öyleyse, bu yakışıklı delikanlı, kalp ameliyatı geçirmiş babası Halil Çarka ile hala neden otomobillerin altında ekmek parasını kazanmaya çalışıyor. Üstüne üstlük Halil’in iki kızı işsiz ve evde bekliyorlar.

Bunun nedenini Destici gibiler anlayamaz.

Bunun nedenini, “Nevzat, Dr. Cemil Tugay’a çok büyük destek veriyor, acaba ne çıkarı var?..” diyenler anlayamaz.

Bunu yapabilmek için, dürüst namuslu, onurlu olmak gerekir.

Bu hasletler, Tugay Ailesi’nde de Çarka Ailesi’nde de fazlasıyla var.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, başkan seçilince ailesinin tüm fertlerini toplamış ve o kendi nazik üslubu ile kimseyi kırmadan, “Lütfen kimse yanıma gelip iş istemesin. Burası bizim değil İzmir halkının. Keyfimize göre işe adam alamayız…” demiş ve olayı bitirmiş.

Ne kendi ne de eşinin ailesinden kimseyi Karşıyaka’da da, Büyükşehir’de de işe almamış.

Fazla yorum yapmak istemiyorum.

Yazımın başlığını okuduğunuzda belki farklı şeyler de düşünmüş olabilirsiniz.

Adresi verdim.

Merak eden gidip görür.

Sevgili İzmirliler.

Şunu gönül rahatlığı ile yazıyorum.

İzmir emin ellerde bilesiniz.

İzmir namuslu, onurlu insanın yönetiminde bilesiniz.

Bu dürüst onurlu Başkan’ın geniş ailesi de en az onun kadar dürüst ve onurlu bilesiniz.

GÜNÜN SÖZÜ

Teşekkürler Başkan Tugay, teşekkürler 30 yıllık dostum Halil Çarka ve onun aslan oğlu Cevat.