İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, eşi Öznur Hanım ile birlikte Haber Ekspres gazetesini yeni binasında ziyaret etti.

Daha gelirken Basın Danışmanı Elif Demirci, gazetemiz imtiyaz sahibi Eyüphan Gündoğdu’yu, “Eyüphan Abi, Başkan 15 dakikadan fazla kalamayacak Çeşme’de toplantısı var. Ne olur kusura bakmayın” diye uyarmıştı.

Programı doluydu Başkan’ın.

15 dakika sonra kalkıp gitmek isterse söylenecek söz olmazdı.

Ama biz de doluyduk.

Başkanla İzmir’i konuşmak istiyorduk.

Laf lafı açtı.

Biz sorduk o yanıtladı.

Bazen o sordu biz yanıt verdik.

Yarım şekerli çayını içti.

Sohbet o kadar koyulaştı ki, zamanın nasıl geçtiğini anlamadık bile.

İzmir’i konuşurken Başkan mutluydu, biz sorularımıza samimi yanıtlar aldığımız için çok mutluyduk, sıkıntılı tek kişi vardı Elif Demirci:

Belki 10 kez mesaj attı Eyüphan Gündoğdu’ya.

“Abi geç kalıyoruz, ne olur.. “ diye

Durumu Başkan’a ilettik.

O rahatlattı Elif’i.

“Burası güzel. Çok güzel de esiyor. Çeşme biraz beklesin…”

15 dakikalığına gelen Başkan, işte böyle bir samimi ortamda 2 saatten fazla misafirimiz oldu.

Merak ettiğiniz,

Sormak istediğiniz tüm soruları yönelttik Başkan Tugay’a.

İktidarın sokak hayvanlarının uyutulmasını içeren yasa tasarısından, Çankaya Katlı Otopark’ının son durumuna, İzmirlilerin tek eğlence yeri Lunapark’ın kaldırılmasını ve onun İzmir’in silüetini değiştirecek London Eye projesine kadar biz sorduk o yanıtladı.

Sorularımızı samimiyetle, yanıtlarken mütevaziliğini hiç elden bırakmadı.

Sohbetin sadece bir yerinde çok iddialı konuştu.

O da, yerel seçimde CHP İzmir’de oy kaybetti iddialarına yanıt verirken.

“Önümüzdeki yerel seçimde tüm ilçeleri alacağız. 30 da 30 yapacağız. CHP’nin Büyükşehir oyunu yüzde 60’ın üzerine çıkaracağız” derken gözlerinin içi parlıyordu.

Karşıyaka Belediye Başkanlığı’ndan gelen Tıp kökenli Başkan Tugay’ın “Güç zehirlenmesi” yaşayacağına ihtimal vermiyorum.

Bu mütevaziliği, çalışkanlığı ve kararlılığı ile İzmir’e güzel şeyler yapacağına inancım tam.

Bunları yaptığı zaman da iddia ettiği gibi 30 da 30 neden olmasın…

GÜNÜN MÜJDESİ

Haber Ekspres okurları bilsin Başkanla bu sohbeti her ay tekrarlayacağız.