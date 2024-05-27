Bir dizi programlara katılmak ve görüşmeler yapmak üzere Ankara’da bulunan Başkan Mustafa Turan, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nu makamında ziyaret etti. Ziyarette belediyeler arasında yapılabilecek iş birliği çalışmaları değerlendirildi. Başkan Turan, nazik misafirperverliği için Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’na teşekkür ederek, dünyanın en iyi 32 köyünden biri olan Birgi’ye davet etti. Başkan Beşikçioğlu da en kısa zamanda Ödemiş’e gelmek istediğini ifade etti.

Editör: Sude Kula