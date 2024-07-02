Büyükorhan Belediye Başkanı Kâmil Turhan, kırsal mahalleleri ziyaret ederek tarlada çalışan vatandaşları ziyaret etti Hasan YALÇIN / www.bursaekspress.com
BURSA (İGFA) - Bursa'nın Büyükorhan ilçesi belediye başkanı Kamil Turhan kırsal mahallelerde tarlada çalışan vatandaşları ziyaret ederek onlarla sohbet etti. Başkan Turhan tarlada buğday biçen vatandaşların ellerinden oragı alarak buğday biçti. Başkan Turhan tarımla uğraşan vatandaşlarımızın her zaman yanlarında olacağız dedi.
Çocukluğumuzun en güzel anıları bu topraklarda geçti dedi.
Kaynak: igf