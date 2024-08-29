Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıldönümünde, ülkenin dört bir yanındaki şehit ailelerini unutmadı. Başkan Türkmen, ziyaret ettiği ailelere plaketler takdim ederek, şehitlerin anısını yaşattı ve dualarla şehitlikleri ziyaret etti.

Şehit ailelerine ziyaret

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, 30 Ağustos Zafer Bayramı çerçevesinde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Başkan Türkmen, 1992 yılında Şırnak'ta, 1997 yılında Bingöl'de ve 2007 yılında Tunceli'de şehit düşen askerlerin ailelerini evlerinde ziyaret etti. Şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak adına, ziyaretlerde ailelere Türk Bayrağı işlemeli özel plaketler takdim edildi.

Kemalpaşa Cennet Bahçesi Kabristanı’nda anma

Ziyaretlerin ardından Başkan Türkmen ve beraberindeki heyet, Kemalpaşa Cennet Bahçesi Kabristanı’nda yer alan şehitlikleri ziyaret etti. Şehit kabirlerine çiçek bırakılarak, dua edildi. Bu anlamlı ziyaret, şehitlerin aziz hatıralarına olan bağlılığı bir kez daha gözler önüne serdi.

Şehit aileleri ile duygusal anlar

Ziyaretler sırasında, şehit aileleri ile evlatlarının anılarını paylaşan Başkan Türkmen, ailelere olan desteklerini ve yakınlıklarını sürdürme sözü verdi. Şehit aileleri, yaklaşık 30 yıl sonra ilk kez bir belediye başkanının evlerini ziyaret ettiğini belirterek duygularını ifade etti.

Başkan Türkmen’den mesaj

Başkan Mehmet Türkmen, şehit ailelerine yönelik açıklamalarında, "Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşku içinde kutlayabiliyorsak, bu şehitlerimizin ve gazilerimizin sayesindedir. Şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak ve ailelerinin yanında olmak bizim için önemli bir görevdir. Ziyaretlerimiz ve desteklerimiz devam edecek. Şehit ailelerimiz bizlere emanet," şeklinde konuştu. Başkan Türkmen, vatan için canını feda eden şehitleri ve gazileri rahmet ve minnetle andı.