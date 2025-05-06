Türkiye’deki 68 kuşağının önderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, idam edilişlerinin 53. yıl dönümünde Gaziemir’de anıldı. Belediye Başkanı Ünal Işık, “İyi ki üç Fidan’ın yoldaşıyız. Eşit, adil, sömürüsüz ve bağımsız bir Türkiye hayali kuran Deniz’in, Yusuf’un ve Hüseyin’in hayallerini gerçekleştirmek en büyük görevimizdir” dedi

Gaziemir Belediyesi’nin Üç Fidan Parkı’nda düzenlediği etkinlikte Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan idam edildikleri saat olan 05.30’da anıldı. Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık’ın ev sahipliğinde düzenlenen anma etkinliğine CHP PM Üyesi ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP Gaziemir İlçe Başkanı Kasım Özkan, il ve ilçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve yurttaşlar katıldı.

Anma töreninde konuşan Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, “Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, bu toprakların çocuklarına umut olmak, karanlığa inat bir meşale yakmak için genç yaşlarında canlarını ortaya koydular. Başı dik bir şekilde yürüdüler darağacına. Onlar eşit, adil, sömürüsüz ve bağımsız bir Türkiye hayal ettiler. Bilirlerdi ki bu yol uzun, meşakkatli ve dikenli… Ama hiçbir zaman vazgeçmediler. Umudu büyütmenin, karanlığa meydan okumanın ve direnişi kuşaktan kuşağa aktarmanın adı oldular. Aradan tam 53 yıl geçti. Ama ne isimleri unutuldu, ne de yaktıkları o meşale söndü. O meşale hâlâ bu ülkenin dört bir yanında, özgürlük isteyen, eşitlik isteyen, adalet isteyen yüreklerin mücadelesini aydınlatmaya devam ediyor” dedi.

“İyi ki üç Fidan’ın yoldaşıyız”

“Onlar hiç bir zaman aramızdan ayrılmadılar. On binlerce Deniz, Hüseyin ve Yusuf doğdu bu topraklarda” diyen Başkan Ünal Işık, “Bugün bizlere düşen, onların hayalini kurduğu tam bağımsız, demokratik Türkiye için mücadeleyi aynı inanç ve kararlılıkla sürdürmektir. Üç Fidan’ın cesaretini ve kararlılığını yüreğimizde taşıyıp, onların izini geleceğe taşımaktır. İyi ki üç Fidan’ın yoldaşıyız, iyi ki onların izinden gidiyoruz. Biz unutmadık, asla unutmayacağız. Çünkü biz hatırlamanın da bir direniş olduğuna inanıyoruz. Yaşasın Deniz, Yusuf, Hüseyin. Yaşasın tam bağımsız Türkiye” diye konuştu.

Aslanoğlu: “Özgür’ler, Deniz’ler, Mahir’ler, Ulaş’lar bugün meclisteler”

“Denizleri idam ettirerek unutturacaklarını sananlar görmeliler ki İzmir’de, Türkiye’nin her yerinde her geçen gün da iyi anlıyoruz, daha çok özlüyoruz onları” sözleriyle konuşmasına başlayan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, şunları söyledi:

“Ülkeyi karanlığa boğmak isteyenler, tam bağımsız Türkiye şiarıyla yola çıkan gençlerimizin hayatlarına son vererek, bu mücadeleyi yok edeceklerini düşündüler. Oysa Özgür’ler, Deniz’ler, Mahir’ler, Ulaş’lar bugün meclisteler, mücadeledeler. Acıyı bal eyleyenler her zaman haykırdılar; Bir gider, bin geliriz. Bizi vurmak kurtuluş mu? Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Üç Fidan’ın anıları yolumuza ışık tutsun.”

Tanal: “Tam bağımsız Türkiye mücadelemiz sürüyor”

Üç Fidan anma etkinliğinde yaptığı konuşmada Türkiye’nin o günkü koşulları ile bugünü karşılaştıran CHP Parti Meclisi Üyesi ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, “O gün yapılan yargılamalarla bugünkü yargılamalara batkımızda bire bir benzerlik var. O dönemde sendikalar, öğrenciler baskı altındaydı, bugün de baskı altında. O gün otoriter bir rejime doğru gidiliyordu, bugün de öyle. O dönem Anayasa, ceza hukuku uygulanmıyordu bugün de uygulanmıyor. O gün, üç oradan üç buradan denilerek intikam uygulanıyordu. Bugün de aynısı uygulanıyor. O gün nasıl rakipler ortadan kaldırıldıysa, bugün de Silivri zindanında yatan Ekrem İmamoğlu’na aynısı uygulanıyor. Bu topraklarda biz halen demokrasiyi, adaleti, hukuk devletini içselleştiremedik. Denizler, Hüseyinler, Yusuflar, Ulaşlar, İbrahimler’in tankı, topu, askeri yoktu. Onların cezası idam değildi, olmamalıydı. Onlara terörist dediler. Ama bu ülkede demokrasi, eşitlik, özgürlük, adalet istemek teröristlik değildir. Siz tam bağımsız Türkiye isteyen, adalet, eşitlik, insanca bir yaşam isteyen terörist gördünüz mü? Üç Fidan idam sehpasına giderken ‘Yaşasın Tam bağımsız Türkiye’ dedi. Bugün de bu şiar devam ediyor. Artık çürüyen bu sistemin değişmesi lazım. Bize çok görev düşüyor ve bu yüzden çok çalışmamız gerekiyor. Başka yolumuz yok. Kahrolsun istibdat, yaşasın Cumhuriyet” diye konuştu.

Anma etkinliği, konuşmaların ardından katılımcıların Üç Fidan Anıtı’na karanfil bırakmasıyla sona erdi.