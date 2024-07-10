Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleriyle bir araya gelerek şehrin dört bir yanında yeni parklar yapmayı ve nefes alınan alanları artırmayı hedeflediklerini belirtti. İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı'nda yapılan sunumda projeler hakkında bilgi alan Başkan Ünlü, sahadaki çalışmaların detaylarını inceledi. Projelerin çocuklar için güvenli oyun alanları, aileler için rahat park imkanları ve huzurlu vakit geçirilebilecek alanlar oluşturmayı amaçladığını vurgulayan Başkan Ünlü, Park Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarına büyük gayretlerinden dolayı teşekkür etti ve önümüzdeki süreçte çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı