Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Bostanlı'da faaliyet gösteren esnafla bir araya gelerek şehrin yönetimini birlikte gerçekleştirmeye devam etti. Bostanlı Esnaf Sanayici ve İş Adamları Derneği ile diğer esnafların katıldığı toplantıda, Başkan Ünsal, belediye bürokratlarıyla birlikte esnafın taleplerini dinledi.

Çöp atma saatleri belirlenecek

Toplantıda konuşan Ünsal, şehir yaşantısının kurallarının herkes için eşit şekilde işletilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Amacımız herkesin maksimum memnuniyete ulaştığı bir kent hayatı oluşturmak. Bu doğrultuda temizlik düzenlemeleri yapıyoruz. Artık çöp atma saatleri belirlenecek ve çöpler uygun şekilde konteynerlere atılacak. Kurallara uymayanlar için yaptırımlar uygulanacak" dedi.

Karşıyaka'da iş birliği

Başkan Ünsal, esnafın kendi bölgelerini güzelleştirdiğini ve daha fazla destek beklediklerini belirtti. Toplantıda iletilen tüm isteklerin değerli olduğunu ifade eden Ünsal, belediye olarak en uygun çözümleri bulmak için çalışacaklarını söyledi. "Ben söz verdiğimde yapmak zorundayım" diyen Ünsal, esnaf toplantılarını önemsediklerini ve Karşıyaka'yı birlikte yönetme kararlılığı taşıdıklarını dile getirdi.

Yıldız Ünsal'ın esnafla buluşması, şehir yönetiminde katılımcılığı ve işbirliğini vurgulayan bir adım olarak değerlendirildi. Başkan Ünsal'ın, Bostanlı'daki esnaf buluşmasında dile getirdiği taahhütler, Karşıyaka'nın kentsel yaşam kalitesini artırmak için atılan adımların bir göstergesi olarak dikkat çekti.