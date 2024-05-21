Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Karşıyaka Çarşı'sını ziyaret etti. Vatandaşlarla buluşan Ünsal, sorunları dinleyip gelecek için iş birliği mesajı verdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir’in en büyük açık hava alışveriş merkezlerinden biri olan gözbebeğimiz Çarşımızda hem vatandaşlarımızla selamlaştık hem de esnafımıza hayırlı işler diledik. Tüm çalışma arkadaşlarımla, sizlerden aldığımız güç ve enerjiyle çok daha güzel bir Karşıyaka’yı birlikte inşa edeceğiz" ifadelerine yer verdi.



Ziyaretin ardından CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve yönetimiyle bir araya gelen Ünsal, yapılan istişarelerin önemine vurgu yaparak, "CHP İl Başkanımız Sn. Şenol Aslanoğlu, İlçe Başkanımız Sn. Levent Güçlü, yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyelerimizle bir araya geldik, Karşıyakamız için yapacağımız çalışmaları değerlendirdik. Destekleri için çok teşekkür ediyorum." dedi.

Editör: Emir Çetintaş