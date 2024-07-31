Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Sancaklı köyünde çocuklar ve gençler tarafından pankartlarla karşılandı. "Oyun alanı istiyoruz" ve "Başkanım futbol sahamız yok" gibi taleplerle karşılaşan Ünsal, çocuklara en kısa sürede spor ve oyun alanları yapacaklarını belirtti.

Yamanlar’da domates festivali heyecanı

Yamanlar köyünde vatandaş buluşmasını gerçekleştiren Başkan Ünsal, köylülerle sohbet etti ve sorunları yerinde tespit etti. Ünsal, yakın zamanda Yamanlar Domates Festivali düzenleyeceklerini ve köylülerin yerel ürünlerini tanıtma fırsatı bulacaklarını duyurdu.

Mahalle buluşmalarının önemi

Başkan Ünsal, göreve başladığından bu yana her ay farklı mahallelerde vatandaş buluşmaları düzenlediklerini belirterek, "Eksikleri ve ihtiyaçları doğrudan vatandaşlarımızdan dinliyoruz. Başkan yardımcılarımız ve müdürlerimiz de bizlerle birlikte oluyor, istekleri anında değerlendiriyorlar. Bu buluşmaları çok önemsiyoruz" dedi.

Yamanlar ve Sancaklı’da yeni projeler

Yamanlar'da su, kanalizasyon ve yol gibi altyapı hizmetleri için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iletişime geçeceklerini ifade eden Ünsal, "Bu köyleri Karşıyaka’nın en güzel yerleşim alanları olarak görüyoruz. Yaşam şartlarını iyileştirmek için titizlikle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Ünsal, Yamanlar köylülerine festival müjdesi vererek, "Yakın zamanda Yamanlar Domates Festivali’ni gerçekleştireceğiz. Hem yerel ürünümüzü tanıtacak hem de üretim yapan köylülerimizin gelirini artıracağız" dedi. Ayrıca, temizlik ve çöp alımı gibi konularda da hızlı çözümler üreteceklerini belirtti.