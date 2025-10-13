Vatandaşların ve esnafın sıcak ilgisiyle karşılanan Ünsal, muhtarlar ile de bir araya gelerek ihtiyaçları değerlendirdi. Halkın desteğinden güç aldığını söyleyen Başkan Ünsal 'El ele verip çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yok. Hep birlikte Karşıyakamız için en iyi hizmetleri üretmeye devam edeceğiz' dedi.

Katılımcı yönetim ilkesiyle hizmet ve projelerine yön veren Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, mahalle ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Alaybey ve Bahariye mahallelerini ziyaret eden Başkan Ünsal, hem belediye çalışmalarını yerinde inceledi hem de talep ve önerileri dinledi. Alaybey Mahallesi'nde Muhtar Servin Akkuş ile bir araya gelen Ünsal, Bahariye Mahallesi'nde de Ayşen Çamlıdere'nin konuğu oldu. Muhtarlar ve bürokratları ile birlikte mahalleleri sokak sokak dolaşan, esnaf ziyaretleri yapan Başkan Ünsal, yoğun destek ve ilgiyle karşılandı. Mahalle sakinleriyle samimi sohbetler gerçekleştiren Başkan Ünsal, kendisine iletilen tüm taleplerin tek tek not alındığını söyledi, en hızlı şekilde çözüm üretmek için çalışacaklarını vurguladı. Vatandaşlar da mahallelerine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti.

Karşıyakalıların destek ve sevgisinden güç aldığını söyleyen Belediye Başkanı Yıldız Ünsal 'Karşıyaka'da kararları tek başımıza değil, halkımızla birlikte alıyoruz. Mahalle mahalle, sokak sokak dolaşarak hem yapılan çalışmaları yerinde inceliyor hem de vatandaşlarımızın sesini dinliyoruz. Katılımcı yönetim anlayışımızın temeli; birlikte düşünmek, birlikte üretmek ve birlikte başarmaktır. Her ziyaretimizde gördüğümüz yoğun ilgi ve güven, bize doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Karşıyaka'yı birlikte yönetme anlayışıyla, dayanışma içinde çalışmaya devam edeceğiz' dedi.