İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, oy birliği ile İpekyolu Belediyeleri Turizm ve Kalkınma Birliği Başkanı olarak seçildi.BURSA (İGFA)- Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ın katılımları ile gerçekleştirilen İpekyolu Belediyeleri Turizm ve Kalkınma Birliği genel kurulu Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda gerçekleşti. Üye Belediyelerin Başkanları ve Meclis üyelerinin de katıldığı toplantıda İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, oy birliği ile İpekyolu Belediyeleri Turizm ve Kalkınma Birliği Başkanı olarak seçildi.

İpekyolu Belediyeleri Turizm ve Kalkınma Birliği , ilçelerde bulunan eşsiz miraslara sahip çıkarak saygın bir bölge haline gelmesine katkı sağlama adına; adaletli, kaliteli, gelişime açık, verimli ve etkili bir yönetişim anlayışı ile hizmet sunmak amacıyla oluştu. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ise birlik üyesi başkanların oy birliği ile İpekyolu Belediyeleri Turizm ve Kalkınma Birliği Başkanı olarak seçildi.

Başkan Usta buradaki konuşmasında “Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Sayın Nadir Alpaslan’a, tüm birlik üyelerine şahsıma göstermiş oldukları güven ve teveccühten dolayı teşekkür ederim. Bu görevin birliğimize üye belediyelerimize hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu.