İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin meclis toplantısında, Karşıyaka Yamanlar Dağı’nda devam eden yangın ele alındı. Belediye Başkan Vekili Altan İnanç, "Tüm İzmir’e geçmiş olsun. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın zararları giderilecek" dedi. Yangınların büyük çoğunluğunun insan kaynaklı olduğunu vurgulayan İnanç, vatandaşları duyarlılığa davet etti.

İzmir'in yüreği yanan yangınlar

Ağustos ayı olağan meclis toplantısının üçüncü oturumu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Altan İnanç yönetiminde Kültürpark’taki Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantının ana gündem maddesi, Yamanlar Dağı’nda başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangındı. İnanç, İzmir’i derinden sarsan bu felakete ilişkin olarak, "Hem Büyükşehir Belediyemiz hem de merkezi hükümet, zarar gören vatandaşlarımızın yanında olacak" dedi.

"Orman yangınlarının önlenmesi bizim elimizde"

İnanç, İzmir'de yaz ayları boyunca meydana gelen yangınların neredeyse tamamının insan kaynaklı olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımızı bir kez daha duyarlı olmaya davet ediyorum. İnsan kaynaklı orman yangınlarının önlenmesi, tamamen bizim alışkanlıklarımızı değiştirmemize bağlı" ifadelerini kullandı. Ayrıca, yangının hayvan barınağına kadar ulaştığını, ancak ekiplerin zamanında müdahalesiyle hayvanların kurtarıldığını dile getirdi.

"Yangınlar araştırılmalı"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Meclis Üyesi Devrim Akseki ise toplantıda yaptığı konuşmada, İzmir'de son iki ayda çıkan yangınlara dikkat çekerek, "Son 2 ayda ülkemizde 40 yangın havadan müdahale ile söndürüldü, bunun 20’si İzmir’de. Her gün İzmir’de bir yer yanıyor. Aynı dağın beş farklı noktasında aynı anda yangın çıkması normal mi? Bu yangınlar neden çıkıyor, araştırılıyor mu?" diyerek bir araştırma komisyonu kurulmasını önerdi.