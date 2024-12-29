Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Gençler Soruyor, Başkan Cevaplıyor” etkinliğinde UniAnt Topluluğu üyeleriyle bir araya geldi. Programda Uşak’ın ulusal tanıtımı, ulaşım projeleri ve gençlere yönelik etkinlikler gibi konularda kapsamlı açıklamalarda bulundu.

Sağlık hizmetleriyle ilgili sorunlara değinen Yalım, mevcut Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kapasitesinin yetersiz olduğunu vurgulayarak, yeni bir devlet hastanesine duyulan ihtiyacı dile getirdi. Başkan Yalım, "Eğer yeni bir hastane yapılmıyorsa, temelini ben atarım, Sağlık Bakanlığı da içini tamamlasın. Uşak halkı için bu sorunu çözmek boynumuzun borcu,” ifadelerini kullandı.

Başkan Yalım, Uşak için en büyük hayallerinden birinin modern bir ulaşım ağı kurmak olduğunu belirtti. Bu kapsamda Çin’de kullanılan otonom ulaşım araçlarının bir benzerini Uşak’a kazandırmayı hedeflediğini ifade eden Yalım, şehirdeki ulaşımı daha hızlı, güvenli ve çevre dostu bir hale getirmek istediklerini söyledi.

“Uşak’ı geleceğe taşıyacağız”

Program sonunda gençlere teşekkür eden Başkan Yalım, “Sizlerin enerjisi ve fikirleriyle Uşak’ı hep birlikte geleceğe taşıyacağız. Her alanda daha güçlü ve modern bir şehir inşa etmek için durmadan çalışacağız,” diyerek birlik mesajı verdi.