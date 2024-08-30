Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan, Uşak Belediyesi Yaz Spor Okulları kapsamında farklı branşlarda antrenman yapan genç sporcuları ziyaret etti. Başkan Yalım, ziyaret sırasında kursiyerlerle sohbet ederek, onlara çeşitli hediyeler takdim etti. Sporun önemini vurgulayan Başkan Yalım, geleceğin sporcularına antrenmanlarında başarılar ve kolaylıklar diledi.

Sporun destekçisi Başkan Yalım

Başkan Özkan Yalım, sporun her zaman destekçisi olduğunu belirtti. Ziyaret sırasında genç sporcularla bire bir ilgilenen Yalım, onların motivasyonunu artırmak ve sporun yaygınlaşmasını teşvik etmek amacıyla bu tür ziyaretlerin önemini vurguladı. Sporun gençler üzerindeki olumlu etkilerini desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Uşak Belediyesi’nin çeşitli kurs programları

Başkan Yalım, Uşak Belediyesi tarafından sunulan çeşitli kursları da tanıttı. Belediyenin uygulamalı tiyatro, yaratıcı drama, çocuk korosu, ney, piyano, bağlama, gençlik korosu ve keman gibi farklı alanlarda kurslar düzenlediğini belirtti. Bu kursların, gençlerin yeteneklerini geliştirmelerine ve sosyal becerilerini artırmalarına yardımcı olduğunu söyledi.

Geleceğin sporcularına mesaj

Yalım, sporun sadece fiziksel değil, aynı zamanda zihinsel gelişim için de önemli olduğunu belirtti. Geleceğin sporcularının, disiplinli bir şekilde çalışmalarının yanı sıra, eğlenceli ve öğretici bir ortamda eğitim alarak en iyi performanslarını sergileyeceklerine inandığını ifade etti.