Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın CHP'li belediyelerin SGK borçlarına dair yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Yavaş, açıklamaların amacının CHP'li belediyeleri itibarsızlaştırmak ve haksız bir algı oluşturmak olduğunu belirtti.

Son günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın CHP’li belediyelerin SGK borçları hakkında yaptığı açıklamalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan sert bir tepki aldı. Yavaş, yaptığı yazılı açıklamada, Işıkhan’ın suçlamalarını reddederek, bu tür açıklamaların tamamen haksız ve yersiz olduğunu vurguladı.

Başkan Yavaş'ın şeffaf yönetim anlayışı

Mansur Yavaş, göreve geldikleri ilk günden itibaren şeffaf bir yönetim anlayışını benimsediklerini ve tüm harcamalarını halka duyurduğunu ifade etti. Yavaş, "Sayın Bakan yönetemiyorsunuz suçu başka yerlere atıyorsunuz. Neden sadece borçlu olan ilk 5 belediyeyi açıkladınız? İlk 20 ya da ilk 50'yi neden açıklamadınız?" şeklinde eleştirilerde bulundu. Yavaş, açıklamalardaki amacın halkın umut haline gelen CHP'li belediyeleri itibarsızlaştırmak olduğunu belirtti.

Yavaş, SGK’nin mali dengesindeki bozulmaların ve emeklilerin düşürüldüğü durumun, adeta CHP'li belediyelere mal edilmeye çalışıldığını söyledi. "Hak ettiği maaşı alamayan emeklilerimiz, yıllarca çalışıp emeklerinin karşılığını almakta zorlanıyor. Bu durumun sorumlusunun CHP'li belediyelermiş gibi gösterilmesi, haksız ve yersiz bir algı oluşturulmaya çalışıldığını düşünüyoruz," dedi.

"Ankara, bize engel olmaya çalışana adeta ders vermiştir"

Yavaş, Ankara halkının yönetim tarzlarını desteklediğini ve bu desteğin seçimlerde yüzdesi yüksek bir oy oranı ile kendilerine verildiğini belirtti. "Ankara halkı, öncelikli olarak insan odaklı bir yönetim tarzımızı destekleyerek, bize engel olmaya çalışanlara adeta ders vermiştir. Biz her zaman Ankaralı hemşerilerimizin ihtiyaçlarını önceliklendirdik ve bundan sonra da böyle devam edeceğiz," şeklinde konuştu.