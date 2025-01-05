Adalet Partisi Başakşehir İlçe Başkanı Enes Yazıcı, Başakşehir'deki en büyük sorunlardan birinin trafik olduğunu belirtti. İlçenin çeşitli noktalarına ulaşımın zorlaştığını vurgulayan Yazıcı, vatandaşların günlük hayatlarını trafik sorununa göre planlamak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Kentsel dönüşümde ihmaller

Yazıcı, Başakşehir’de hala gecekondu tipi yapılaşmaların mevcut olduğunu, bu durumun İstanbul gibi bir deprem bölgesinde kabul edilemez olduğunu belirtti. Güvenli yaşam alanları için acil adımlar atılmasını gerektiğine dikkat çekti.

Hayat pahalılığına karşı mücadele

Başakşehir halkının hayat pahalılığı nedeniyle zorlandığını ifade eden Yazıcı, özellikle artan kiralar ve temel ihtiyaç maliyetleri nedeniyle geçim sıkıntısının her kesimde derinden hissedildiğini söyledi.

Eğitim ve toplumsal kaynaşma sorunları

Yazıcı, ilçede farklı kültürlerden gelen vatandaşlar arasında toplumsal uyum sorunlarının yaşandığını ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması gerektiğini belirtti. Bu sorunların çözülmesi için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Çözüm bekleyen Başakşehir halkı

Başakşehir'in potansiyelinin büyük olduğunu ancak mevcut sorunlar çözülmeden bu potansiyelin hayata geçirilemeyeceğini belirten Yazıcı, Adalet Partisi olarak halkın sorunlarına çözüm üretmek için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.