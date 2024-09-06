Aydın’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümünde, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin anlamlı bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Yetişkin, Efeler’in Aydın’daki direnişin ateşini yakarak düşmana geçit vermediğini vurguladı.

Bağımsızlık ateşi yüreğimizde taşındı

Başkan Yetişkin mesajında, “Aydın’ın düşman işgalinden kurtuluşunun gururunu ve coşkusunu yaşıyoruz. 7 Eylül 1922’de elde edilen zafer, bağımsızlık ve özgürlük uğruna verilen mücadelenin ve fedakârlığın bir sonucudur. Aydın halkı, işgalin acımasızlığını yaşadığı günlerden itibaren bağımsızlık ateşini yüreğinde taşımış ve bu ateşi mücadeleye dönüştürmüştür” dedi.

Kahraman efeler ve zorlu mücadele

Yetişkin, “Anadolu’nun dört bir yanında bağımsızlık mücadelesi devam ederken, Aydın’da Albay Mehmet Şefik, Yörük Ali Efe, Yüzbaşı Ahmet, Kıllıoğlu Hüseyin Efe, Aksekili Deli Mehmet ve Asaf Gökbel gibi cesur yürekler, topraklarını savunmak için birleşmişlerdir. Onların cesareti ve vatan sevgisi, Aydın’da direnişin kıvılcımını ateşlemiş, düşmana geçit vermemiştir. Efelerimiz, zorlu çete savaşlarıyla Yunan kuvvetlerini durdurarak Aydın’ı işgalcilerden kurtarmıştır” ifadelerini kullandı.

Zaferin arkasında vatansever insanlar

Başkan Yetişkin, “Büyük Taarruz’un başladığı 26 Ağustos 1922’den sadece birkaç gün sonra, 7 Eylül sabahı Aydın’a giren kahraman ordumuz, düşmanı geri çekilmeye zorlamış ve bu şehri özgürlüğüne kavuşturmuştur. Bu büyük zaferin arkasında, askeri güçten çok, Aydın’ın yürekli insanlarının ve tüm kahramanlarımızın kararlılığı ve fedakârlığı bulunmaktadır. Bugün özgürce nefes alabiliyorsak, bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Onların mirasını yaşatmak, Efeler diyarının evlatları olarak bizlerin en büyük sorumluluğudur” diye konuştu.