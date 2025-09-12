BAŞKAN YETİŞKİN’DEN 12 EYLÜL MESAJI: “HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİMİZİ SONUNA KADAR SAVUNACAĞIZ”

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, 12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Başkan Yetişkin mesajında, 12 Eylül’ü ülkemiz tarihinde işlenmiş en büyük insanlık suçu olarak nitelendirerek, “Utanç duyuyoruz. Milletin iradesine o veya bu şekilde (!!) darbe yapanlara karşı direndik, yine direneceğiz” ifadelerini kullandı.

Hak ve özgürlüklerin toplum için vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Yetişkin, “Bizler, hak ve özgürlükler ile seçme ve seçilme hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz” sözleriyle demokrasiye olan kararlılığını ortaya koydu. Kısa sürede çok sayıda beğeni alan paylaşım, vatandaşlardan da takdir topladı. Başkan Yetişkin’in demokrasi ve özgürlük vurgusu, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.