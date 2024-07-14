Başkan Yetişkin, çocukların yaz tatilini daha verimli geçirmeleri için düzenlenen kursları yakından takip etmeye devam ediyor. Mehmet Anbarlı Spor Tesisleri’nde gerçekleşen futbol kursuna katılımın yoğun olduğunu belirten Başkan Yetişkin, çocuklarla buluşup sohbet etti.

'Sizler umudumuzsunuz!'

Sporun fiziksel ve zihinsel gelişim açısından önemine vurgu yapan Başkan Yetişkin, "Sizler, geleceğimizin umudu ve enerjisi olan gençleriz. Spora olan ilginiz ve gösterdiğiniz azim bizleri çok mutlu ediyor. Her birinize katıldığınız ve gösterdiğiniz çaba için teşekkür ediyorum. Spor hayatınızda başarılar diliyor ve her zaman yanınızda olacağımızı bilmenizi istiyorum" şeklinde konuştu