Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, geleneksel aşure günü kapsamında Uğur Mumcu Parkı'nda bir etkinlik düzenleyerek Efeler halkına aşure ikram etti. Etkinliğe katılan çok sayıda vatandaş, Başkan Yetişkin'in elleriyle dağıttığı aşureleri alarak bu geleneği birlikte yaşamanın keyfini çıkardı.

Vatandaşlarla sohbet ve dinleme

Aşure dağıtımının ardından Başkan Yetişkin, vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti ve onların taleplerini dinledi. Yetişkin, aşurenin farklı malzemelerin birleşimi gibi Efeler'in de çeşitli kültürleri bir araya getiren büyük bir aile olduğunu vurguladı. Başkan Yetişkin, bu tür etkinliklerin toplumsal dayanışmayı pekiştirdiğini ve bu değerli geleneği sürdürmenin kendisi için önemli olduğunu ifade etti.

Vatandaşlardan teşekkür

Etkinlik sonunda vatandaşlar, Başkan Anıl Yetişkin’e anlamlı bir etkinlik düzenlediği için teşekkür etti. Aşure ikramı, hem kültürel değerlerin yaşatılmasına hem de toplumsal birlikteliğin güçlendirilmesine katkıda bulundu.

Başkan Yetişkin'in bu tür etkinliklerle hem kültürel mirası yaşatmayı hem de halkla etkileşimde bulunmayı sürdürdüğü görülüyor.