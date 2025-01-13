Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, bölgenin en önemli tarım ürünlerinden biri olan kestanenin üretimini desteklemek amacıyla Yukarı Kayacık’ta düzenlenen bilgilendirme toplantısında üreticilerle bir araya geldi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden Prof. Dr. Engin Ertan, Prof. Dr. Ömer Eriçnik ve Prof. Dr. Mehmet Karagöz’ün katılımıyla gerçekleştirilen konferansta, kestane yetiştiriciliğinin püf noktaları, hastalıklarla mücadele ve zararlıların kontrol yöntemleri ele alındı.

Başkan Yetişkin, Efeler’in bereketli topraklarına değer katan üreticilere her zaman destek olacaklarını vurgulayarak, "Efeler Belediyesi olarak, çiftçilerimizin üretimini artırması ve daha sağlıklı ürünler elde etmesi için çalışmaya devam ediyoruz. Kestane, bölge ekonomisi ve kültürü için çok değerli bir ürün. Bu toplantılarla üreticilerimize akademik bilgiyle destek olmayı, sorunlarına çözüm sunmayı hedefliyoruz. Birlikte daha güçlü bir üretim için her zaman yanınızdayız” dedi.

Erken teşhis ve düzenli bakım önemli

Konferansta, Ziraat Fakültesi akademisyenleri, üreticilere kestane yetiştiriciliğinde modern yöntemler ve doğru uygulamalar hakkında kapsamlı bilgiler verdi. Hastalıklarla mücadelede erken teşhisin ve düzenli bakımın önemine değinen uzmanlar, katılımcıların sorularını da yanıtladı.