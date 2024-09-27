Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, 25 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası dolayısıyla Seferihisar İtfaiyesi’ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında, itfaiye teşkilatı ve personelleriyle bir araya gelen Başkan Yetişkin, onların fedakârlıklarını kutladı.

İtfaiyecilik mesleğinin önemine vurgu yapan Yetişkin, "İtfaiyecilik sadece bir meslek değil, hayat kurtarmak için her gün özveriyle yapılan bir görevdir. Sizler sayesinde her zaman güven içinde yaşıyoruz. Özellikle yaz mevsiminde Urla ve Kuşadası’ndaki yangınlara koştunuz. Hepinizin emeği için minnettarım," ifadelerini kullandı.

Zeytin Fidanı Hediyesi

Ziyaretin duygusal anlarından biri de itfaiyecilere verilen zeytin fidanı hediyesi oldu. Başkan Yetişkin, "Sizlerin cesareti ve fedakârlığı, bu toprakların her karışında hissediliyor. Bugün sembolik olarak bir zeytin ağacı fidesi hediye etmek istedim. Zeytin ağacı, aynı zamanda ölmez ağaçtır. Sizlerin cefakarlığı sayesinde Seferihisar’ın zeytin ağaçları da her zaman yaşayacak. Seferihisar, toprağıyla ve zeytin ağaçlarıyla yaşayan bir yer olacak. Sizler bizim kahramanlarımızsınız. İtfaiyecilik haftanız kutlu olsun. Hepinize teşekkür ediyor, görevlerinizde başarılar diliyorum," diyerek duygularını paylaştı.

Ziyaret, itfaiyecilerin motivasyonunu artırırken, yerel halkın güvenliği için gösterdikleri özveriyi de bir kez daha hatırlatmış oldu. Bu anlamlı günde yapılan bu kutlama, Seferihisar'ın itfaiye teşkilatına olan takdiri gözler önüne serdi. İtfaiyecilik haftası etkinlikleri devam ederken, bu tür ziyaretlerin öneminin altı çizildi.