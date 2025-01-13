Efeler Belediyesi, geçmiş yönetim döneminden kalan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçları nedeniyle ekonomik sorunlarla mücadele etmek zorunda kalıyor. İller Bankası, Ocak ayında Efeler Belediyesi’ne göndermesi gereken ödeneğin yüzde 35’ine bu borçları öne sürerek el koydu.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, göreve geldiği günden bu yana maddi imkânsızlıklara rağmen insanüstü bir çabayla çalışmalarına devam ediyor. Efeler Belediyesi’nin kısıtlı gelirleriyle, geçmiş yönetimden kalan SGK ve çeşitli kurumlara olan borçları ödemeye çalışan, mesai arkadaşlarının maaşlarını tam olarak yatırmak için gecesini gündüzüne katan, hemşehrilerine hizmet için adeta bir dakika durmadan koşturan Başkan Yetişkin, taraflı tarafsız takdir topluyor.

Kaybeden vatandaşlarımızdır

Tüm kısıtlamalara karşı mücadelesini sürdüren Başkan Yetişkin, Efeler Belediyesi’nin Ocak ayında İller Bankası’ndan alması gereken ödeneğin yüzde 35’lik bölümünün SGK borçları bahane edilerek kesildiğini açıkladı. Çok yetersiz bir bütçeyle karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Başkan Yetişkin, “Bu parayla personellerimizin maaşını mı ödeyeceğiz, hizmet mi edeceğiz, belediyemizin giderlerini mi karşılayacağız” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a belediyelerin SGK borçlarına yönelik, ‘Kendilerini daha kararlı bir şekilde silkelemende fayda var’ sözlerini hatırlatan Başkan Yetişkin, burada kaybeden Cumhuriyet Halk Partili belediyeler değil, evine ekmek götürmek zorunda olan arkadaşlarımız ve hizmet bekleyen vatandaşlarımızdır” diye konuştu.