Yakın zamanda Balçova Belediyesi Engelsiz Kafe yanında bulunan yeni salonuna taşınan kursu ziyaret eden Yiğit, eğitmen ve öğrencilere “hayırlı olsun” dileklerini iletti.

Başkan Yiğit, çocuklara hitaben yaptığı konuşmada onların Balçova ve Türkiye’nin geleceği olduğunu vurgulayarak, “Sizler bizim geleceğimizsiniz. Hepinizle gurur duyuyoruz” dedi.

“Bilişim çağında yaratıcı çocuklar yetiştirmeliyiz”

Robotik kodlama kursunun çocuklar için büyük bir fırsat olduğunu belirten Başkan Yiğit, velilere teşekkür ederek şunları söyledi:

“Bu kurs, çocuklarımızın yaratıcılıklarını geliştirmesi ve teknolojiye hakim bireyler olarak yetişmesi açısından çok değerli. Bilişim çağında yaşıyoruz ve teknoloji artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Çocuklarımız ne kadar yaratıcı olursa, ne kadar iyi eğitim alırlarsa, ülkemizin geleceğine dair umutlarımız da o kadar artar. Sorunlara çözüm üretebilen, yenilikçi bireyler yetiştirmek hepimizin ortak hedefi olmalı.”

Kurs çeşitliliği artacak

Kursların sadece teknolojiyle sınırlı kalmayacağını dile getiren Yiğit, çocukların hem zihinsel hem de fiziksel gelişimini destekleyecek çalışmalar yapacaklarını ifade etti:

“Robotik kodlama gibi zihinlerini çalıştıran kurslarımızın yanında, bedenlerini geliştirecek spor ve sanat kursları da açacağız. Hedefimiz, Balçova’da yaşayan her çocuğun kendini keşfedeceği alanlara ulaşmasını sağlamak.”

“Geleceğin Balçova’sı için çalışmaya devam edeceğiz”

Başkan Yiğit, sözlerini şehrin geleceğine dair vizyonunu paylaşarak tamamladı:

“Kendi adıma tüm gücümle, birikimimle ve çalışma arkadaşlarımla Balçova’nın geleceği için var gücümle çalışacağım. Çocuklarımızın potansiyelini ortaya çıkaran projelere her zaman destek olacağız.”

Ziyaret sonunda Başkan Yiğit, kursun yeni yerinde incelemelerde bulunarak eğitmenlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Veliler ve öğrenciler ise Başkan Yiğit’e teşekkür ederek, kursun gelişimine katkı sağlayacak yeni projeler için heyecan duyduklarını dile getirdi.