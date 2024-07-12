Başkan Yıldız Çiğli Belediyesi Ekipleri Ile Gece Mesaisinde

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürütülen Kasaplar Meydanı yolu zemin yenileme çalışmalarını gece mesaisinde denetledi. Başkan Yıldız, meclis üyeleri ve ilgili birim müdürleriyle birlikte çalışmaların son durumunu yerinde inceledi.

Başkan Yıldız sahaya indi

İncelemelerin ardından eldiven ve yeleğini giyen Başkan Yıldız, gece mesaisinde çalışan personelle birlikte taş döşeme ve istifleme çalışmalarına katıldı. Yıldız, meydandan geçen vatandaşlarla da sohbet ederek, önerilerini dinledi.

"Sözle değil, emekle güzelleştireceğiz"

Başkan Yıldız, "Çiğli'nin her köşesini emekle güzelleştireceğiz. Esnaf ve vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri tutmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Kasaplar Meydanı yolunun yenilenmesi, öncelikli işlerimizden biri. Ekiplerimiz 24 saat dönüşümlü olarak çalışıyor. Gece mesaisinde arkadaşlarımızın yanında olduk. Çiğli için yılmadan çalışarak sözlerimizi tutmaya devam edeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay’a katkılarından dolayı teşekkür ederim" dedi.