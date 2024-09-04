Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, 1-7 Eylül Zabıta Haftası kapsamında Zabıta Müdürlüğü personeliyle kahvaltıda bir araya geldi. Zabıta ekiplerinin özverili çalışmalarına teşekkür eden Ünsal, "Emekleriniz için teşekkür ederim. Her koşulda halka hizmet etmeye ve kent düzenini sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Zabıta Haftası’nda plaket töreni

Karşıyaka Belediyesi, Zabıta Haftası ve teşkilatın kuruluş yıl dönümünü, Zabıta Müdürlüğü çalışanlarının katıldığı kahvaltı ile kutladı. Başkan Yıldız Ünsal, toplantıda kent içi disiplini ve halkın huzurunu korumak için özveriyle görev yapan zabıta ekiplerine teşekkür etti ve emekli olanlara plaket sundu. Başkan Ünsal, zabıtaların kamu hizmetlerinin başarısındaki kritik rolüne dikkat çekerek, mesai arkadaşlarının görev ve sorumluluklarını eksiksiz şekilde yerine getirmeye devam etmelerini istedi.

“Dürüstlüğün temsilcisisiniz”

Başkan Ünsal, zabıtanın belediyelerdeki en zorlu ancak bir o kadar da önemli ve kutsal görevlerden biri olduğunu belirterek, "Giydiğiniz üniforma adaleti, dürüstlüğü ve halka hizmeti temsil eder. Başkan olmadan önce en büyük hayalim, sokaklarında rahatça yürüyebildiğimiz, kaldırımları işgal altında olmayan, temiz ve modern bir kent yaratmaktı. Bu amaca ulaşmak için sizinle birlikte çalışmak benim için büyük bir şans. Halka hizmet etmekten ve kent düzenini sağlamaktan asla geri adım atmayacağız. Görevinizi en iyi şekilde, özveriyle yerine getirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Doğru yaptığınız her işin arkasında duracağımı bilmenizi isterim. Haftanız kutlu olsun” dedi.