Karşıyaka Belediyesi 6 ayda 10 bin kişiye sağlık hizmeti verdi. Sağlık hizmetleri arasında hasta nakil ambulansı ve poliklinik hizmetleri gibi birçok farklı uygulama yer alıyor. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "İyi günde de kötü günde de vatandaşlarımızın yanındayız" diyerek, daha sağlıklı ve güçlü bir toplum hedeflediklerini belirtti.

Sosyal belediyecilikte sağlık hizmetleri

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden Karşıyaka Belediyesi, sağlık alanında sunduğu hizmetlerle dikkat çekiyor. Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün uzman kadrosu, yıl boyunca pek çok kapsamlı hizmet sunarak kent halkının yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor. Evde Sağlık Destek Merkezi (ESDEM) ise, talepte bulunan vatandaşlara evlerinde ücretsiz sağlık danışmanlığı ve hasta bakım eğitimleri veriyor. Ana hizmet binasında ve Çamlık'taki merkezde üç hekim tarafından poliklinik hizmetleri yürütülüyor.

Örnek uygulamalar

Karşıyaka Belediyesi, randevulu çalışan hasta nakil ambulansıyla ev ile hastane arasında ulaşım gereksinimi olan vatandaşlara destek sağlıyor. Ayrıca, Bülent Ecevit Kültür Merkezi içerisindeki Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde 6-13 yaş arası çocuklara koruyucu hekimlik ve eğitim hizmetleri sunuluyor. İki diş hekiminin görev yaptığı merkez, belediyenin kreş ve anaokullarında ağız ve diş sağlığı taraması da gerçekleştiriyor. Belediyenin düzenlediği sertifikalı temel ilk yardım eğitimleri ve çeşitli hastalıklara karşı bilinçlendirme seminerleri de yoğun ilgi görüyor. Tüm bu uygulamalarla yılın ilk yarısında 10 binden fazla yurttaşa sağlık hizmeti sunuldu.

“Odağımızda insan var”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, kent halkına daha nitelikli yaşam koşulları sunmayı hedeflediklerini belirtti. Ünsal, "Yönetim anlayışımızın merkezinde insan var. Tüm alanlarda olduğu gibi sağlıkta da erişilebilir ve kaliteli hizmetlerle insanlarımızın yanındayız. Çocuklardan ileri yaştaki büyüklerimize kadar tüm yurttaşlarımızı kucaklıyor; daha sağlıklı, daha güçlü ve daha bilinçli bir toplum yaratmayı amaçlıyoruz. İyi günde de kötü günde de hep beraber olmaya, dayanışmayla iyileşmeye ve güçlenmeye devam edeceğiz" dedi.