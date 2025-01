Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, dokuz aylık görev sürecini değerlendirdiği toplantıda, fiziki hizmetlerden sosyal projelere kadar her alanda Karşıyaka’yı ileriye taşıyan çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. Ünsal, “Karşıyaka’nın menfaatleri her şeyin üzerindedir. Ekonomik zorluklara rağmen kentin geleceği için el birliğiyle çalışıyoruz” dedi.

Karşıyaka Belediyesi’nde ortak akıl

Karşıyaka Belediye Meclisi'nin Ocak ayı ikinci oturumunda konuşan Başkan Yıldız Ünsal, göreve geldiği 3 Nisan 2024’ten bu yana yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. “Karşıyaka’nın menfaatleri için her kapıyı çalmaya hazırım. Kentimizin sorunlarını ortak akılla çözmeye odaklandık” diyen Ünsal, projelerden mali darboğazlara kadar her konuda tüm ekiplerin özveriyle çalıştığını vurguladı.

Öncü projelerle dönüşüm

Başkan Ünsal, dokuz aylık dönemde hayata geçirdikleri başlıca projeleri sıralarken, kentsel dönüşümden sosyal dayanışmaya kadar pek çok alanda önemli adımlar attıklarını ifade etti. Cumhuriyet Mahallesi'nde yıllardır bekleyen kentsel dönüşüm planlarının tamamlandığını belirten Ünsal, ilçede birçok alanın imar planlarının revize edildiğini, ayrıca afet eğitimi ve arama kurtarma faaliyetlerinde de öncü projelere imza attıklarını kaydetti.

Karşıyaka’da temizlik seferberliği

Karşıyaka’nın temizliği için geniş kapsamlı bir kampanya başlattıklarını belirten Başkan Ünsal, bu süreçte sosyal medya ve televizyon kanalları aracılığıyla farkındalık yaratmaya çalıştıklarını söyledi. Ayrıca sosyal hizmetlere büyük önem verdiklerini vurgulayan Ünsal, yeni kadın danışma merkezlerinin açılacağını ve ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımların arttırılacağını ifade etti.

Yamanlar domatesi ve yeni projeler

İzmir’de yaşanan büyük orman yangınlarının ardından Yamanlar Köyü’nde düzenlenen Domates Festivali ile yerel değerleri koruma çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Ünsal, Yamanlar Domatesi'nin tescil edilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Hayvan barınağını yenileme çalışmalarına da değinen Ünsal, Türkiye’nin en kapsamlı barınağını Karşıyaka’ya kazandıracaklarını ifade etti. Yeni projelerin yolda olduğunu belirten Başkan Ünsal, “Karşıyaka’nın tarihini ve doğasını geleceğe taşımak adına çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Yeni yılın enerjisiyle daha büyük başarılara imza atacağız” dedi.