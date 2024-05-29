Başkan Yıldız Ünsal Mahalle Sakinleriyle Buluştu

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Şemikler, Fikri Altay ve Demirköprü mahalle sakinleriyle düzenli olarak gerçekleşen Vatandaş Buluşmaları kapsamında bir araya geldi. Ahmet Piriştina Balkan Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte yüzlerce vatandaş katıldı, talepler ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Başkan Ünsal, "Belediyeciliğin yeni dönemi başlıyor" dedi.

Katılımcı yönetim anlayışıyla ikinci buluşma

Karşıyaka Belediyesi, katılımcı yönetim anlayışını pekiştiren aylık 'Vatandaş Buluşmaları'nın ikincisini Ahmet Piriştina Balkan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi. Başkan Yıldız Ünsal, mahalle sakinlerinin sorunlarını dinlemek ve çözüm önerilerini değerlendirmek için Şemikler, Fikri Altay ve Demirköprü mahallelerinden gelen vatandaşlarla buluştu. Özellikle Şemikler Çarşısı’nın modernize edilmesi gerektiğine vurgu yapan Ünsal, “Çarşımızı birlikte daha canlı ve modern hale getirebiliriz” dedi.

Temizlik kampanyası: Hedef tertemiz Karşıyaka

Temizlik konusuna büyük önem verdiklerini belirten Başkan Ünsal, ‘Hedef Tertemiz Karşıyaka’ kampanyası ile toplumda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirtti. Ünsal, "Şehirde yaşam kuralları ile ilgili sürekli duyurular yapacağız. Herkes çöpünü belirlenen saatlerde çıkaracak. Bu kurallara uymayanlar hakkında gerekli işlemler yapılacak" diye ekledi.

Spor alanları ve parklar

Parklardaki spor alanlarının geç saatlerde kullanımından kaynaklanan rahatsızlıklar üzerine konuşan Ünsal, bu alanların gençler ve vatandaşlar için önemli olduğunu belirtti. “Gençlerimizin spor yapmasını destekliyoruz, ancak düzeni bozan davranışlara dikkat edilmeli” dedi.

Liyakat esaslı kadro yapılanması

Belediyenin dinamik kadro yapılanmasına gittiğini vurgulayan Ünsal, “Hizmetlerimizi en etkin şekilde sürdürebilmek için liyakat esaslı bir kadro oluşturduk. Çok daha etkin belediyeciliğin olduğu bir dönem göreceksiniz” ifadelerini kullandı.