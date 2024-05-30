Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, sokak hayvanlarının yaşam hakkını vurguladığı Can Dostlar Çalıştayı'nda 'kısırlaştırma seferberliği' çağrısında bulundu. Ünsal, İzmir'in bu konuda öncü olmasını isteyerek, ticaret odaları ve meslek kuruluşlarıyla iş birliği yapılmasını önerdi.

Hayvan hakları savunucuçarı buluştu

Karşıyaka Belediyesi, Türkiye'nin örnek yerel yönetimlerinden biri olarak sokak hayvanları için düzenlediği çalışmalarla dikkat çekiyor. Sahipsiz hayvanların haklarına odaklanan Can Dostlar Çalıştayı, HAYKONFED ve HAYTAP gibi önemli kuruluşların katılımıyla gerçekleşti.

"Teknik değil vicdani bir mesele"

Başkan Ünsal, tartışmalı yasa tasarısına net bir tavır alarak, hayvan haklarının teknik değil vicdani bir mesele olduğunu vurguladı. Ünsal, toplumun genelini etkileyen bu konunun çözümü için ortak bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini belirtti.

"Hep birlikte harekete geçelim"

Ünsal, sokak hayvanlarının haklarını korumak için iş birliği çağrısı yaparak, İzmir'in bu konuda öncü olabileceğini söyledi. Ticaret odaları ve meslek kuruluşlarının desteğiyle kısırlaştırma ve sahiplendirme seferberliği başlatılmasını umut etti.Başkan Ünsal, sokak hayvanlarının yaşam hakkını vurgulayarak, İzmir'in öncü rol üstlenmesini istedi.