Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Bahçelievler Katlı Pazar Yeri’nde incelemelerde bulunarak esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi. Pazar yerinde kurulan tezgahları tek tek gezen Ünsal, düzen, hijyen ve güvenlik konularında yapılan çalışmaları yerinde değerlendirdi.

Vatandaşlar ve esnaf tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan Başkan Ünsal, pazar yerlerinin Karşıyaka halkı için önemli bir sosyalleşme ve alışveriş noktası olduğuna dikkat çekti. Ünsal, ziyaret sırasında hem pazar düzenine ilişkin gözlemler yaptı hem de vatandaşların ihtiyaç ve önerilerini dinledi.

Başkan Ünsal, bu tür ziyaretlerle sorunları yerinde tespit ederek hızlı çözümler üretmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Karşıyaka’da pazar yerlerinin düzenli ve güvenli bir şekilde hizmet vermesi için titizlikle çalıştıklarını belirten Yıldız Ünsal, şunları söyledi:

“Her hafta binlerce vatandaşımızın ziyaret ettiği pazar yerlerinde düzeni, huzuru ve güveni sağlamak bizim önceliğimiz. Gerekli hizmetleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor, karşılaşılan sorunlara en hızlı ve etkin şekilde müdahale ediyoruz. Halkımızın alışverişlerini gönül rahatlığıyla yapabilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz.”

Ziyaretin ardından vatandaşlara ve esnafa gösterdikleri sevgi ve destek için teşekkür eden Ünsal, Karşıyaka’yı katılımcı bir anlayışla yönetmeye devam edeceklerini vurguladı:

“Pazar yerlerimize yaptığımız ziyaretlerde bizleri büyük bir ilgi ve samimiyetle karşılayan esnafımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Karşıyaka Belediyesi olarak şeffaf, katılımcı ve hizmet odaklı bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Karşıyakamızı her zaman halkımızla birlikte yönetmeye devam edeceğiz.”

Karşıyaka Belediyesi, pazar yerlerine yönelik düzenlemeler ve denetimlerle hem esnafın hem de vatandaşların memnuniyetini artırmayı hedefliyor. Bu kapsamda yapılan ziyaretlerin düzenli aralıklarla devam edeceği belirtildi.