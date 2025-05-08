Mayıs ayı Meclis Toplantısı’nın ikinci birleşiminde ve sonrasında açıklamalarda bulunan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, bir önceki toplantıda yaşanan olaylara ve AK Parti İlçe Başkanı’nın kendisine yönelik eleştirilerine sert yanıtlar verdi. Karşıyaka Belediye Başkanı olarak veremeyecekleri bir hesap olmadığını belirten Başkan Ünsal “Benden başkan yardımcılığı isteyen bir muhalefet meclis üyesi oldu. Bunu yapmadığım için iftiralara maruz kalıyoruz” dedi.

“Başkan yardımcılığı isteği reddedildi, iftira başladı”

MHP’li Meclis Üyesi Özgür Solmaz’ın “Cemil Bey’in kuyusunu kazmak için bizi piyon olarak kullanmak istediler. Belge verip, bunu kullan dediler” söyleminin de iftira niteliğinde olduğunu belirten Başkan Ünsal “Özgür Bey herkese açık olan makam katında gizli görüşmeler yaptığımızı iddia ediyor. Akıl tutulması yaşıyorlar. Amaçları bizi Büyükşehir Belediye Başkanımızla karşı karşıya getirmek. Bahsettiği konu hakkında biz zaten belediye olarak denetimlerimizi yapmışız. Soruşturmamızı başlatmışız. Ben kendi işini kendi halleden biriyim. Bunun için neden size verip de ‘kullan’ diyeyim. Savcılıkta suç duyurumuz var. Saçma sapan şeyler söylüyorsunuz. Biraz inanın söylediklerinize. Konunun Cemil Beyle bir ilgisi yok, ilgili bürokratlar hakkında incelememiz var. Özgür Beye belediye meclisinden veya denetim komisyonumuzdan hiç kimse “Gel Başkan Yardımcısı ol” dememiştir. Tam tersine, kendisi benden başkan yardımcılığı talep etmiş ve ben reddince bu iftiraları atmaya başlamıştır. Amaç Karşıyaka Belediyesi’nin kurumsal kimliğini zedelemek, bizi Büyükşehir Belediye Başkanımızla karşı karşıya getirmektir. Bunu başaramayacaklar” dedi.

Başkan Yıldız Ünsal sözlerini şöyle sürdürdü: “Önceki günkü meclis toplantısında hiç de ilçemize yakışmayan, seçilmiş meclis üyelerine yakışmayan, birliğimize/ beraberliğimize gölge düşüren bir tabloyla karşılaştık. Grup Başkanvekilimizin söylemlerini “hakaret, kişilik haklarına saldırı” olarak nitelendiren Adalet ve Kalkınma Partisi’nin meclis üyeleri, çok değil daha bir ay önce, Karşıyaka’nın onurlu memurlarına, alın teriyle hizmet üreten çalışanlarına “hırsız” yakıştırması yapmıştı. Bundan daha kötü bir hakaret ve kişilik haklarına saldırı olmadığını düşünüyorum ve kamuoyunun takdirine sunuyorum.”

“Altında ezilirsiniz”

Başkan Yıldız Ünsal, açıklamasına şöyle devam etti: “AK Parti İlçe Başkanının şahsıma yönelik bir takım söylemleri oldu. Sayın İlçe Başkanının benim yöneticiliğim hakkında konuşabilmesi için önce benim kadar yöneticilik deneyimi olması gerekir diye düşünüyorum. Bunu sorgulamak sizin haddinize değil. Altında ezilirsiniz. Ak Partili meclis üyesinin “ağzını burnunu dağıtırım” diyerek salvolar atması, benim meclisi yönetemememin değil, Sayın İlçe Başkanının 5 kişilik grubu yönetememesinin sonucudur. Ben Karşıyaka halkının oylarıyla seçildim. Bu halk, bu ilçeyi yönetme görevini bana ve Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerimize verdi. Meclisi nasıl ve ne şekilde yöneteceğime de Yıldız Ünsal olarak ben karar veririm! Çok arzu ediyorsanız bir sonraki seçimlerde Karşıyaka’da seçimi kazanır, meclisi de siz yönetirsiniz…”