Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, beraberindeki belediye meclis üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Atatürk mozolesine çelenk sunan Başkan Yıldız, Anıtkabir özel defterine duygusal bir yazı bıraktı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nin ardından Anıtkabir'e yaptığı ziyaretle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıkan Başkan Yıldız, mozoleye çelenk sunmanın yanı sıra saygı duruşunda bulundu. Anıtkabir özel defterine de duygusal bir mesaj yazan Başkan Yıldız, Atatürk'ün mirası olan Cumhuriyet'e olan bağlılığını ve hizmet anlayışını vurguladı.

Başkan Yıldız, ziyareti sırasında Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı, ilk Başbakanı ve CHP'nin önde gelen isimlerinden İsmet İnönü'yü de unutmadı. Anıtkabir'deki İnönü kabrini ziyaret eden Başkan Yıldız, İnönü için de saygı duruşunda bulundu.

Başkan Yıldız'ın Anıtkabir ziyaretine belediye meclis üyeleri ile CHP Çiğli İlçe Örgütü de katıldı.